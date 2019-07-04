 Суд ЄС дозволив обмежувати мовлення телеканалів з пропагандою ненависті | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.07.2019

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Новини

Суд ЄС дозволив обмежувати мовлення телеканалів з пропагандою ненависті

Суду ЄС у Люксембурзі вирішив, що за пропаганду ненависті телеканали можуть бути переведені лише на платне мовлення. Зокрема, 2016 року це відбулося у Литві з російськомовним телеканалом.

Російськомовний канал у Литві перевели на платне мовлення за пропаганду ненависті

Російськомовний канал у Литві перевели на платне мовлення за пропаганду ненависті

Країни Євросоюзу можуть обмежувати роботу телеканалів, на яких присутня пропаганда ненависті, переводячи їх на мовлення винятково на платній основі. Це випливає з рішення Суду ЄС у Люксембурзі, яке він ухвалив у четвер, 4 липня, у справі щодо рішення Литовської комісії з радіо і телебачення, яка в травні 2016 року зобов'язала ретрансляторів на один рік перевести російськомовний телеканал NTV Mir Lithuania в пакет програм, доступних лише після внесення додаткової плати, інформує агенція dpa.

DW.COM

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На думку литовської сторони, телеканал поширював дезінформацію і пропагував ворожнечу і ненависть в своєму ефірі. Зокрема, як було встановлено, в ефірі телеканалу лунали оцінки, згідно з якими у Литві владою нібито проводиться неонацистська внутрішня політика, що загрожує російській національній меншині, що проживає в країні.

Холдинг Baltic Media Alliance, який здійснює мовлення телеканалу, звернувся в адміністративний суд Вільнюса з вимогою анулювати рішення комісії. На думку позивача, воно порушувало директиву Євросоюзу про аудіовізуальні медіапослуги. Своєю чергою суд у Вільнюсі попросив Люксембург роз'яснити, чи підпадає позиція литовської комісії під директиву.

Суд ЄС визнав, що рішення комісії слугує підтриманню громадського порядку. При цьому трансляція передачі телеканалу, що викликала претензії Вільнюса, не буде припинена або заборонена. Вона буде доступна користувачам, які сплатили відповідний пакет.

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