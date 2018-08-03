 Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Брансона | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.08.2018

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Новини

Суд у Туреччині відмовився звільнити американського пастора Брансона

Турецький суд відмовився випустити з-під домашнього арешту американського пастора Ендрю Брансона, якому закидають терористичну діяльність. Його адвокат продовжує домагатися звільнення свого підзахисного.

Адвокат продовжує домагатися звільнення пастора Ендрю Брансона

Адвокат продовжує домагатися звільнення пастора Ендрю Брансона

Суд турецького міста Ізмір у середу, 15 серпня, відхилив клопотання про звільнення з-під домашнього арешту та дозвіл на виїзд з країни для американського пастора Ендрю Брансона, якого звинувачують в співпраці з терористичним угрупованням і шпигунській діяльності. Як повідомив агенції Reuters адвокат пастора Ісмаїл Джем Халавурт, тепер це питання має розглянути суд вищої інстанції.

За його словами, як правило, суд розглядає такі апеляції від трьох до семи днів, але рішення щодо пастора можуть ухвалити швидше. "Рішення може бути завтра або навіть сьогодні. Це апеляція, яка вимагає швидкого прийняття рішення, оскільки воно пов'язано зі свободою особи", - сказав він. Попередня апеляція щодо звільнення Брансона була відхилена.

Пастор Брансон, який працював в Туреччині понад два десятиліття, нещодавно був переведений під домашній арешт після перебування під вартою протягом 21 місяця. Пастора звинувачують у зв'язках із забороненою в Туреччині Робітничою партією Курдистану і з організаторами невдалої спроби державного перевороту в липні 2016 року. У разі доведення вини Брансону загрожує до 35 років позбавлення волі. Він заперечує свою провину. Наступне судове слухання в цій справі заплановано на 12 жовтня.

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У відповідь на це Туреччина підвищила мита на низку американських товарів, серед яких легкові автомобілі, алкогольні напої та тютюн.

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