 Суд у США зобов′язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.08.2018

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Новини

Суд у США зобов'язав Monsanto сплатити 289 мільйонів доларів хворому на рак

Суд присяжних у Каліфорнії ухвалив, що хімічний гігант Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів чоловікові, котрий захворів на рак. Хвороба нібито з'явилася через тривале використання гербіциду, що містив гліфосат.

Експерти не дійшли спільної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини

Експерти не дійшли спільної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини

Американський гігант агробізнесу Monsanto має сплатити 289 мільйонів доларів США чоловікові, невиліковно хворому на лімфому. Таке рішення ухвалив ввечері у п'ятницю, 10 серпня, суд присяжних у Сан-Франциско, інформує агенція dpa.

Двейн Джонсон у залі суду

Двейн Джонсон у залі суду

46-річний колишній шкільний садівник Двейн Джонсон вважає, що причиною діагностованого в нього у 2014 році раку стало тривале використання в його роботі гербіціду, що містив гліфосат. Джонсон звинувачує Monsanto в приховуванні інформації про небезпеку використання засобу Roundup для знищення бур'янів. На Monsanto аналогічні позови подали й сотні інших хворих на рак, скаргу Джонсона розглянули раніше, оскільки чоловік помирає.

Представники агрогіганта своєю чергою відкидають закиди і заявляють, що гербіцид Roundup цілком безпечний для здоров'я людини, що доводить 40-річна історія його застосування.

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Агрохімічний концерн Bayer остаточно завершив процедуру поглинання свого найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Вартість угоди склала 63 мільярди доларів. (07.06.2018)

Німецький агрохімічний концерн Bayer отримав дозвіл від Єврокомісії на придбання найбільшого дотеперішнього конкурента - американської компанії Monsanto. Умова - Bayer доведеться продати частину свого бізнесу. (21.03.2018)

Віце-президент Monsanto Скотт Партрідж у заяві, надісланій агентству dpa, зазначив, що управління з охорони навколишнього середовища США (EPA) і інші регулятори підтримують висновки понад 800 наукових досліджень про неканцерогенну природу гліфосату. Monsanto подаватиме апеляцію на рішення суду.

Як повідомлялося раніше, експерти не дійшли спільної думки щодо впливу гліфосату на здоров'я людини. У 2015 році Агентство ООН зарахувало гліфосат, найпоширеніший у світі засіб захисту рослин, до "ймовірно канцерогенних". Водночас, агентство з хімікатів та безпеки харчових продуктів, яке перевіряло хімічну речовину для Євросоюзу, вважає її безпечною.

Американська компанія Monsanto є одним з лідерів на світовому ринку продажів насіння і гербіцидів. Від червня 2018 року вона належить німецькому концерну Bayer.

 

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