Суд у США зобов'язав надати Конгресу повну версію звіту спецпрокурора Мюллера

Міністерство юстиції США зобов'язане надати Конгресу повну версію звіту спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливого втручання в президентські вибори в країні 2016 року. Таке рішення у п'ятницю , 25 жовтня, ухвалила федеральна суддя у Вашингтоні Беріл Говелл. У квітні цього року було оприлюднено відредаговану версію звіту Мюллера, багато фрагментів якого засекретили.

Згідно з рішенням судді, мін'юст повинен до 30 жовтня надати повну версію комітету з питань юстиції Палати представників. Своє рішення суддя обґрунтувала тим, що необхідність розкриття матеріалів у комітеті "є більшою, аніж необхідність подальшого нерозголошення таємниці", цитує агентство новин Reuters. Також мін'юст має надати протоколи та докази, на яких базувався звіт. Це рішення суду може бути оскаржене.

Дане рішення є судовою перемогою для представників Демократичної партії, які вимагали від міністра юстиції Вільяма Барра надання повної версії звіту. Демократи, які мають більшість у Палаті представників, хочуть використати матеріали звіту в рамках розслідування щодо початку можливої процедури імпічменту президента США Дональда Трампа. Дане розслідування було ініційоване внаслідок так званого "українського скандалу", пов'язаного із можливим тиском Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою домогтися розслідування щодо Хантера Байдена - сина ймовірного суперника Трампа на виборах наступного року Джо Байдена.

Нагадаємо, команда спецпрокурора Мюллера близько двох років розслідувала можливу змову між командою Трампа та представниками Росії під час президентської кампанії 2016 року, а також перешкоджання розслідуванню з боку Трампа вже на посаді президента США. Наприкінці березня Мюллер завершив роботу і передав звіт міністру юстиції. У квітні Вільям Барр надав відредаговану версію звіту Сенату. Мюллер не зміг встановити факт змови між командою Трампа та росіянами, однак вказав у звіті на випадки перешкоджання розслідуванню. Трамп сприйняв результати розслідування як свою перемогу.