Суд у Мінську визнав екстремістською книгу "Білоруський Донбас"

Суд Жовтневого району Мінська у п'ятницю, 26 березня, виніс рішення у справі про книгу засудженої на два роки колонії журналістки телеканалу "Белсат" Катерини Андрєєвої та її чоловіка, теж журналіста "Белсату", Ігоря Ілляша. Суд визнав їхню книгу "Білоруський Донбас" екстремістською, повідомляють білоруські ЗМІ.

Як зазначає "Єврорадіо", наразі книга заборонена на території країни. Крім того, призначено судове засідання у справі журналіста Романа Васюковича, який привіз її в Білорусь.

Книга "Білоруський Донбас"

Андрєєва та Ілляш працювали над книгою про людей, які брали участь у бойових діях на Донбасі з українського боку та у лавах бойовиків ОРДЛО, яких підтримує Росія.

Автори також написали у книзі про ставлення білоруських спецслужб до учасників війни і щодо незаконного бізнесу білоруських компаній, в тому числі державних, з фірмами, які, за даними Служби безпеки України, фінансують тероризм.

У грудні 2020 року Васюкович прибув з України до Білорусі. Під час перетину кордону білоруські митники вилучили кілька примірників "Білоруського Донбасу", бо побачили у цій книзі ознаки екстремізму.

Нагадаємо, в лютому суд у Мінську ув'язнив на два роки у колонії загального режиму співробітниць "Белсату" Катерину Андрєєву (справжнє ім'я - Катерина Бахвалова) і Дарину Чульцову. Журналістки затримали в листопаді під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка. Правозахисники визнали обох журналісток політичними в'язнями.