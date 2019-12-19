Суд у Бельгії призупинив дію ордера на екстрадицію Пучдемона до Іспанії

Суд у Бельгії призупинив дію виданого раніше судом у Мадриді міжнародного ордера на арешт і екстрадицію до Іспанії колишнього лідера Каталонії Карлеса Пучдемона. Про таку ухвалу суду в Брюсселі повідомив у четвер, 2 січня, сам каталонський політик на своїй сторінці в соціальній мережі Twitter.

Крім того, Пучдемон запевнив, що аналогічне рішення ухвалено і щодо іншого каталонського політика й соратника Пучдемона - Тоні Коміна. "Бельгійське правосуддя визнало наш імунітет і призупинило ордери на арешт і екстрадицію", - написав Пучдемон.

Згодом інформацію про такий вердикт суду підтвердив журналістам й адвокат Пучдемона. За словами правника, ухвала суду в Брюсселі передбачає також скасування всіх обмежень свободи Пучдемона та Коміна. Суд "визнав, що процес щодо їхньої екстрадиції не може бути продовжений доти, доки Європарламент не скасує їхньої недоторканності", - пояснив захисник Пучдемона, цитує інформагенція dpa.

Пучдемон та Комін були обрані до Європарламенту. Однак досі вони так і не змогли отримати своїх мандатів євродепутатів через блокування Іспанією. Пучдемон написав, що тепер він та Комін очікують звільнення ще одного каталонського євродепутата - Оріола Жункераса, якого іспанські органи юстиції ув'язнили.

Як повідомлялося, 19 грудня 2019 року Суд ЄС визнав, що Іспанія порушила європейське законодавство, ув'язнивши Жункераса, що не дозволило йому скласти присягу та приступити до виконання обов'язків євродепутата.

Нагадаємо, 1 жовтня 2017 року в Каталонії відбувся референдум щодо незалежності від Іспанії. На той час регіональним урядом Каталонії керував Карлес Пучдемон.

Мадрид визнав проведення цього референдуму та його результати неконституційними. Крім того, організаторів проведення голосування звинуватили в нецільовому використанні держкоштів і в заколоті.

У жовтні 2019 року Верховний суд (ВС) Іспанії засудив до тривалого тюремного ув'язнення дев'ятьох каталонських політиків і громадських діячів за спробу в жовтні 2017 року відокремити Каталонію від Іспанії. Суд визнав їх винними в організації незаконного референдуму про суверенітет регіону і проголошення його незалежності. Це рішення суду викликало масштабні акції протесту в Каталонії.

Карлес Пучдемон після спроби проголошення Каталонією незалежності восени 2017 року виїхав до Бельгії, уникнувши арешту.