Суд тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади президента Молдови

Конституційний суд Молдови тимчасово відсторонив Ігоря Додона з посади президента країни. Ухвалене в понеділок, 24 вересня, рішення пов'язане з відмовою Додона призначити міністрів, кандидатури яких повторно запропонував прем'єр-міністр Павел Філіп, повідомив голова суду Міхай Поалелунж.

За його словами, тепер Філіп і голова парламенту Андріан Канду можуть підписати указ про призначення міністра охорони здоров'я, соціального захисту й сім'ї, а також міністра сільського господарства, регіонального розвитку та охорони довкілля.

Рішення Конституційного суду було ухвалене за запитом депутатів від Демократичної партії Молдови, зазначається в заяві Конституційного суду. Раніше Павло Філіп запропонував Додону призначити міністром охорони здоров'я Сільвію Раду, а міністром сільського господарства - Миколу Чубука. Відповідно до законів Молдови, президент має право відхилити запропоновані главою уряду кандидатури міністрів, але лише один раз.

Додон розкритикував рішення

Сам Додон відреагував на це рішення суду різкою критикою. "Конституційний суд допустив подвійне беззаконня: звів нанівець мою спробу зупинити серйозне порушення законодавства, і дозволив, щоб таке порушення було вчинене так званим виконувачем обов'язків президента", - написав Додон на своїй сторінці в Facebook.

Він також звинуватив суддів у тому, що ті знехтували "законними аргументами", які Додон наводив для пояснення відмови підписувати указ про призначення на посаду двох нових міністрів.

Ігор Додон вже тричі був тимчасово відсторонений від президентської посади, два рази рішення було пов'язане з відмовою затвердити кандидатури нових міністрів, запропонованих Філіпом. У жовтні 2017 року Конституційний суд відсторонив Додона за відмову призначити міністра оборони, в січні 2018-го аналогічна процедура була проведена для призначення ще п'ятьох міністрів.