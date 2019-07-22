Суд постановив перерахувати голоси в окрузі на Львівщині, де програв "слуга народу"

Львівський окружний адміністративний суд у неділю, 28 липня, ухвалив рішення провести перерахунок на шести дільницях округу №119 у Львівській області, де з перевагою в 140 голосів на позачергових виборах до Верховної Ради переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар. Про це повідомив кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький, який посів друге місце за результатами голосування.

"Сьогодні суд прийняв рішення частково задовольнити мій позов - провести перерахунок на шести дільницях", - сказав Кавецький, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Кандидат вимагав перерахунку голосів на 52 дільницях. Він заявляв про порушення виборчого законодавства, зокрема, у зв'язку з відмінностями в даних протоколів, а також у зв'язку з бездіяльністю окружної виборчої комісії. Рішення суду, додав Кавецький, може бути оскаржене відповідачами упродовж двох днів.

У партії "Європейська солідарність" обурені рішенням суду щодо перерахунку голосів. "Рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі - це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря (...)", - йдеться у заяві партії. Там також наголосили, що в день голосування та пізніше не було зафіксовано жодного акта про порушення виборчого процесу.

За даними ЦВК, під час голосування у 119 окрузі Михайло Бондар набрав 15,57 відсотка голосів (12 790 голосів), а Орест Кавецький - 15,39 відсотка (12 650 голосів).