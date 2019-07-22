 Суд постановив перерахувати голоси в окрузі на Львівщині, де програв ″слуга народу″ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.07.2019

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Новини

Суд постановив перерахувати голоси в окрузі на Львівщині, де програв "слуга народу"

Суд зобов'язав перерахувати голоси в 119-му окрузі у Львівській області, де з перевагою в 140 голосів переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар. Друге місце посів "слуга народу" Орест Кавецький.

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня 2019 року

Позачергові вибори до Верховної Ради відбулися 21 липня 2019 року

Львівський окружний адміністративний суд у неділю, 28 липня, ухвалив рішення провести перерахунок на шести дільницях округу №119 у Львівській області, де з перевагою в 140 голосів на позачергових виборах до Верховної Ради переміг кандидат від "Європейської солідарності" Михайло Бондар. Про це повідомив кандидат від партії "Слуга народу" Орест Кавецький, який посів друге місце за результатами голосування.

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У партії "Слуга народу" вказують на низку порушень під час голосування та підрахунку голосів на окремих виборчих округах та оскаржують офіційні результати. (26.07.2019)

Вибори до Верховної Ради в одномандатних округах принесли чимало несподіванок: маловідомі молоді кандидати змогли здолати низку мільйонерів-"гречкосіїв". Однак деякі місцеві "князьки" таки переобралися до парламенту. (22.07.2019)

"Сьогодні суд прийняв рішення частково задовольнити мій позов - провести перерахунок на шести дільницях", - сказав Кавецький, цитує агенція "Інтерфакс-Україна". Кандидат вимагав перерахунку голосів на 52 дільницях. Він заявляв про порушення виборчого законодавства, зокрема, у зв'язку з відмінностями в даних протоколів, а також у зв'язку з бездіяльністю окружної виборчої комісії. Рішення суду, додав Кавецький, може бути оскаржене відповідачами упродовж двох днів.

У партії "Європейська солідарність" обурені рішенням суду щодо перерахунку голосів. "Рішення Львівського адміністративного суду про абсолютно безпідставний перерахунок голосів у 119-му виборчому окрузі - це зухвала спроба відібрати чесну і законну перемогу у воїна АТО, героя війни Михайла Бондаря (...)", - йдеться у заяві партії. Там також наголосили, що в день голосування та пізніше не було зафіксовано жодного акта про порушення виборчого процесу. 

За даними ЦВК, під час голосування у 119 окрузі Михайло Бондар набрав 15,57 відсотка голосів (12 790 голосів), а Орест Кавецький - 15,39 відсотка (12 650 голосів).

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