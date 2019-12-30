 Суд поновив справу проти Кернеса | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 31.01.2020

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Новини

Суд поновив справу проти Кернеса

Суд поновив справу проти мера Харкова Геннадія Кернеса, якого підозрюють у позбавленні волі і заподіянні тілесних ушкоджень активістам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року.

Геннадій Кернес

Геннадій Кернес

Полтавський апеляційний суд у п'ятницю, 31 січня, поновив розгляд справи проти мера Харкова Геннадія Кернеса. Про це повідомив Офіс генерального прокурора. "Полтавський апеляційний суд 31 січня 2020 задовольнив апеляційні скарги Офісу генерального прокурора і потерпілих у кримінальному провадженні за фактом позбавлення волі і заподіяння тілесних ушкоджень громадянам під час мирних акцій протесту в січні 2014 року на території Харкова. Зараз обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні спрямовано на новий судовий розгляд", - йдеться у повідомленні.

Раніше районний суд Полтави закрив кримінальне провадження за обвинуваченням Кернеса і його охоронців у зв'язку з нібито відмовою сторони обвинувачення від підтримання державного обвинувачення. Прокуратура зазначає, що суд, приймаючи таке рішення, інтерпретував відсутність на судовому засіданні влітку 2018 року прокурорів Генпрокуратури як фактичну відмову від обвинувачення.

Як повідомлялося, 25 січня 2014 року невідомі напали на учасників маршу на підтримку Євромайдану в Харкові. Того самого дня депутат Харківської облради від партії "Батьківщина" Іван Варченко заявив про викрадення двох активістів - Олександра Кутяніна та Олексія Ряполова. 

2 березня 2015 року Геннадію Кернесу було повідомлено про підозру в скоєнні злочинів, передбачених статтями Кримінального кодексу щодо незаконного позбавлення волі або викрадення людини, катування та погрози вбивством. 26 березня 2015 року Генеральна прокуратура передала обвинувальний акт до Дзержинського райсуду Харкова.

2 квітня 2015 року Вищий спеціалізований суд України переніс розгляд справи Кернеса до Київського райсуду Полтави. 10 серпня 2018 року суддя цього суду Андрій Антонов ухвалив постанову, в якій розцінив систематичну неявку прокурорів на дебати у справі Кернеса та його охоронців як відмову від обвинувачення і закрив кримінальне провадження. Це рішення оскаржили прокуратура, а також потерпілий Сергій Ряполов.

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