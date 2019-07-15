Суд переніс засідання у справі Вишинського

Засідання Подільського расуду Києва у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського перенесено на 15:00 19 липня. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок з огляду на те, що один із суддів перебував у нарадчій кімнаті в іншій справі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас уповноважена із захисту прав людини Росії Тетяна Москалькова, яка прибула на засідання суду, заявила, що Вишинський, заарештований за обвинуваченням у державній зраді, проти його обміну. "Сам Вишинський каже, що не згоден на жодні обміни і домагатиметься виправдувального вироку", - сказала Москалькова на запитання журналістів про можливість його обміну на українських моряків, заарештованих РФ у районі Керченської протоки.

Вона зазначила, що не володіє інформацією про те, чи перенесення розгляду справи Вишинського судом на 19 липня пов'язане з обговоренням можливості його обміну.

Раніше цього дня українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що розраховує у вівторок, 16 липня, у Москві обмінятися списками утримуваних в ув'язненні громадян України та Росії зі своєю російською колегою, після чого сторони зможуть перейти до верифікації списків. Москалькова ж зазначала, що в списках з російського боку за рік відбулися зміни.

Нагадаємо, Вишинського було затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ) 15 травня минулого року. Спільно із представниками прокуратури АРК вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня його привезли до Херсона, а на наступний день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який вже неодноразово подовжували.