 Суд переніс засідання у справі Вишинського | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Новини

Суд переніс засідання у справі Вишинського

Засідання суду в справі головного редактора "РИА Новости-Украина" перенесли на 19 липня. Російська омбудсменка Тетяна Москалькова, яка прибула на засідання, заявила, що Кирило Вишинський проти його обміну.

Кирило Вишинський (фото з архіву)

Кирило Вишинський (фото з архіву)

Засідання Подільського расуду Києва у справі головного редактора "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського перенесено на 15:00 19 липня. Відповідне рішення суд ухвалив на засіданні в понеділок з огляду на те, що один із суддів перебував у нарадчій кімнаті в іншій справі, повідомляє агенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас уповноважена із захисту прав людини Росії Тетяна Москалькова, яка прибула на засідання суду, заявила, що Вишинський, заарештований за обвинуваченням у державній зраді, проти його обміну. "Сам Вишинський каже, що не згоден на жодні обміни і домагатиметься виправдувального вироку", - сказала Москалькова на запитання журналістів про можливість його обміну на українських моряків, заарештованих РФ у районі Керченської протоки.

DW.COM

Верховний суд України ухвалив рішення передати справу Кирила Вишинського на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду у складі суду. Тетяна Москалькова привітала це рішення. (20.03.2019)

У Верховному суді не задовольнили касаційну скаргу захисту Кирила Вишинського на незаконність його затримання. (27.05.2019)

Вона зазначила, що не володіє інформацією про те, чи перенесення розгляду справи Вишинського судом на 19 липня пов'язане з обговоренням можливості його обміну.

Раніше цього дня українська омбудсменка Людмила Денісова повідомила, що розраховує у вівторок, 16 липня, у Москві обмінятися списками утримуваних в ув'язненні громадян України та Росії зі своєю російською колегою, після чого сторони зможуть перейти до верифікації списків. Москалькова ж зазначала, що в списках з російського боку за рік відбулися зміни. 

Нагадаємо, Вишинського було затримано співробітниками Служби безпеки України (СБУ) 15 травня минулого року. Спільно із представниками прокуратури АРК вони провели слідчі дії в офісі "РИА Новости Украина" у Києві. Тоді ж Вишинському й оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня його привезли до Херсона, а на наступний день суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, який вже неодноразово подовжували.

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