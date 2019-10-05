 Суд заблокував указ Трампа щодо заборони в′їзду у США мігрантам без медичного страхування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 03.11.2019

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Суд заблокував указ Трампа щодо заборони в'їзду у США мігрантам без медичного страхування

Заборона завадила б прибуттю двох третин потенційних легальних мігрантів та скоротила б кількість людей, що в'їжджають в США за сімейними візами, вважають позивачі, що оскаржили указ президента Дональда Трампа.

Суд заблокував указ президента щодо мігрантів

Суд заблокував указ президента щодо мігрантів

Федеральний суддя в Портленді в штаті Орегон призупинив набуття чинності указу президента США Дональда Трампа, яким до країни був заборонений в'їзд мігрантам, які не здатні оплачувати медичні рахунки. Відповідне тимчасове рішення суд ухвалив у суботу, 2 листопада, напередодні початку дії нових правил. Поки невідомо, коли суддя винесе постійне рішення замість тимчасової постанови.

Позов до суду подали семеро громадян США і некомерційна організація. Вони вважали, що указ Трампа завадить прибуттю двох третин потенційних легальних мігрантів, а також істотно скоротить число осіб, що в'їжджають в країну за сімейними візами. "Заборона, яка починає діяти ввечері, розділила б сім'ї та скоротила на дві третини кількість мігрантів, що прибувають на основі green card", - заявила представниця центру Justice Action Естер Сун, яка представляла інтереси позивачів, передає агенція AP.

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Заборона Трампа мала поширюватися лише на людей, які подають заявки на отримання міграційних віз для в'їзду до країни, але не на тих, хто вже перебуває у США. Також ця норма не діє щодо осіб, які мають посвідку на проживання у США, шукачів притулку, біженців та дітей. Водночас ця норма діє для батьків, чоловіків та жінок американських громадян. У Білому домі наголосили, що занадто багато осіб, які не є громадянами США, скористалися "щедрими програмами охорони здоров'я".

За даними Інституту міграційної політики, у 2017 році 57 відсотків американських мігрантів мали договір про приватне медичне страхування, тоді як кількість таким чином застрахованих осіб, що народились у США, становила 69 відсотків. При цьому державне страхування мали 30 відсотків мігрантів та 36 відсотків тих, хто народився у країні.

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