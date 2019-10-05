Суд заблокував указ Трампа щодо заборони в'їзду у США мігрантам без медичного страхування

Федеральний суддя в Портленді в штаті Орегон призупинив набуття чинності указу президента США Дональда Трампа, яким до країни був заборонений в'їзд мігрантам, які не здатні оплачувати медичні рахунки. Відповідне тимчасове рішення суд ухвалив у суботу, 2 листопада, напередодні початку дії нових правил. Поки невідомо, коли суддя винесе постійне рішення замість тимчасової постанови.

Позов до суду подали семеро громадян США і некомерційна організація. Вони вважали, що указ Трампа завадить прибуттю двох третин потенційних легальних мігрантів, а також істотно скоротить число осіб, що в'їжджають в країну за сімейними візами. "Заборона, яка починає діяти ввечері, розділила б сім'ї та скоротила на дві третини кількість мігрантів, що прибувають на основі green card", - заявила представниця центру Justice Action Естер Сун, яка представляла інтереси позивачів, передає агенція AP.

Заборона Трампа мала поширюватися лише на людей, які подають заявки на отримання міграційних віз для в'їзду до країни, але не на тих, хто вже перебуває у США. Також ця норма не діє щодо осіб, які мають посвідку на проживання у США, шукачів притулку, біженців та дітей. Водночас ця норма діє для батьків, чоловіків та жінок американських громадян. У Білому домі наголосили, що занадто багато осіб, які не є громадянами США, скористалися "щедрими програмами охорони здоров'я".

За даними Інституту міграційної політики, у 2017 році 57 відсотків американських мігрантів мали договір про приватне медичне страхування, тоді як кількість таким чином застрахованих осіб, що народились у США, становила 69 відсотків. При цьому державне страхування мали 30 відсотків мігрантів та 36 відсотків тих, хто народився у країні.