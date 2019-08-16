Суд заарештував Гримчака із можливістю застави у 6 мільйонів гривень

Деснянський районний суд Чернігова у п'ятницю, 16 серпня, визначився із запобіжним заходом для заступника міністра з питань окупованих територій України (МінТОТ) Юрія Гримчака, якого підозрюють у корупції. За рішненням суду, він заарештований на два місяці, але може внести заставу в шість мільйонів гривень, щоб вийти на волю.

Утім, захист чиновника одразу ж поставив під сумнів чинність рішення суду, оскільки, за словами адвокатки Гримчака Тетяни Матяш, під час оголошення запобіжного заходу слідчий суддя неправильно називала по-батькові обвинуваченого. Таким чином, впевнена Матяш, суд заарештував "іншого Гримчака", а її підзахисний запобіжного заходу так і не отримав.

Прокурори зверталися до суду із проханням заарештувати заступника міністра та його помічника Юрія Овдієнка із правом внесення застави розміром у 13 мільйонів гривень. Таким чином, сума застави виявилася майже вдвічі меншою за ту, яку просило обвинувачення.

Гримчак у суді сказав, що не має наміру ховатися від слідства. "Я готовий захищати себе всіма законними засобами. Я буду збирати докази, я буду пояснювати те, що вони інтерпретують як незаконну діяльність - це політична позиція", - заявив він.

Напередодні Гримчаку та його помічнику було повідомлено про підозру. Їм інкримінують злочини за 4 частиною статті 190 Кримінального кодексу України - шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою. За цей злочин закон передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

За даними Національного антикорупційного бюро України (НАБУ), Гримчак та його помічник обманним шляхом заволоділи чужим майном - грошовими коштами - в особливо великому розмірі. Їх було викрито та затримано одразу після одержання частини цих коштів у середу, 14 серпня, а гроші було вилучено під час обшуку, зазначають у НАБУ.

За словами генпрокурора України Юрія Луценка, заступника міністра затримали за "шахрайське заволодіння понад1,1 мільйона доларів". За попередніми даними слідства, Гримчак та його помічники "вимагали кошти за вплив на рішення судів та чиновників мінкультури для прийняття замовлених рішень", додав генпрокурор.

