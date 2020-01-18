Суд дозволив примусовий привід Порошенка на допит в ДБР

Печерський районний суд Києва дозволив примусовий привід колишнього президента України Петра Порошенка на допит у Державне бюро розслідувань (ДБР). Відповідне рішення було ухвалено в четвер, 4 червня, повідомили в ДБР. Допит має відбутися 10 червня об 11:00 за київським часом.

Як повідомляється, йдеться про допит Порошенка як свідка в кримінальному провадженні щодо обставини переміщення через митний кордон України з прихованням від митного контролю колекції культурних цінностей, яка складається з 43 картин всесвітньо відомих художників.

Адвокат Порошенка Ігор Головань заявив про порушення вимог законів щодо приводу Порошенка на допит. Він зазначив, що такі клопотання повинні розглядатися за обов'язкової участі народного депутата, втім Порошенка про судове засідання не інформували і до участі в ньому не запрошували.

"Ані Печерський суд, ані генеральний прокурор, ані слідчі ДБР вимогами законів не переймаються. Бачимо чергове підтвердження суто політичного характеру усіх справ, за допомогою яких намагаються перешкодити діяльності п'ятого президента України", - написав він у Facebook.

ДБР викликало Порошенка на допит як свідка у цій справі 26 травня, однак в цей час він відкривав виставку картин художників з українським корінням зі своєї сімейної колекції. В партії "Євросолідарність" повідомили, що співробітники ДБР "штурмом увірвалися в приміщення музею Івана Гончара". Однак в бюро спростували повідомлення про штурм і повідомили про проведення слідчих дій. 29 травня Порошенка повторно викликали на допит. Колекцію картин правоохоронці заарештували.