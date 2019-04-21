 Суд відхилив позов про зняття Зеленського з виборів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 21.04.2019

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Новини

Суд відхилив позов про зняття Зеленського з виборів

Спостерігач за виборами подав позов про анулювання реєстрації кандидата Володимира Зеленського у зв'язку з можливим підкупом виборців.

Володимира Зеленського не зняли з виборів

Володимира Зеленського не зняли з виборів

Шостий апеляційний адміністративний суд Києва відхилив позов про скасування реєстрації кандидата на пост президента України Володимира Зеленського. Згідно з ухваленим у ніч на неділю, 21 квітня, рішенням суду, порушень з боку кандидата суддями не виявлено, передає інформагенція "Інтерфакс-Україна".

За версією позивача - спостерігача за виборами від громадської організації "Українська асоціація акціонерів" Андрія Хилька - реєстрацію Зеленського слід було анулювати внаслідок можливого підкупу виборців. Під час засідання Хилько зокрема заявив, що Зеленський безкоштовно роздавав квитки на дебати в Національному спорткомплексі "Олімпійський" у Києві, що відбулися 19 квітня. На думку позивача, такі дії можна вважати "підкупом виборців".

Натомість суд визнав вимоги позивача необґрунтованими і такими, що не підлягають задоволенню. У рішенні суду наголошується, що відповідно до закону про вибори президента України підставами для скасування реєстрації кандидата в президенти є його власне звернення із заявою про зняття з виборів, припинення громадянства України, виїзд його за межі України на постійне проживання або визнання кандидата на пост президенти України недієздатним.

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У разі ж встановлення судом факту підкупу виборців або членів виборчих комісій кандидатом у президенти, Центральна виборча комісія (ЦВК) оголошує такому претенденту на президентський пост попередження, а не скасовує його реєстрацію як кандидата, йдеться в ухвалі суду.

В результаті суд вирішив відмовити в задоволенні позову Хилька до кандидата Зеленського і ЦВК про встановлення факту підкупу виборців та скасування рішення про реєстрацію Зеленського кандидатом в президенти, передає "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, 7 квітня ЦВК України оголосив остаточні результати першого туру президентських виборів. За Володимира Зеленського віддали голоси 30,24 відсотка виборців. Петро Порошенко отримав підтримку 15,95 відсотка підтримки.

Другий тур виборів відбудеться 21 квітня. Його офіційні результати, як очікується, будуть оголошені до 1 травня включно, а інавгурація глави держави має відбутися до 31 травня.

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