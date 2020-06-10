Суд відклав обрання запобіжного заходу Порошенку до 8 липня

Печерський районний суд Києва у середу, 1 липня, відклав обрання запобіжного заходу для колишнього президента Україну Петра Порошенка. Його підозрюють в тому, що він схилив тодішнього голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Єгора Божка до незаконного наказу - призначення на посаду заступника голови СЗР Сергія Семочка.

Прокурори клопотали про обрання Порошенку запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання на 8 днів - до 10 липня, коли закінчується термін розслідування справи щодо Порошенка, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Під час судового засідання захист Порошенка заявляв відвід генеральному прокурору Ірині Венедіктовій і групі прокурорів. Однак суд відмовив у задоволенні цього клопотання. Також захист заявляв про нечинність документів про обрання запобіжного заходу, оскільки на них немає дати. "Це не клопотання, а папірець, незрозуміло, де і як виготовлений", - зазначив адвокат Ігор Головань.

Сам Порошенко вказав на залежність Венедіктової та попросив повернути справу в прокуратуру як "юридичний треш". "Ви призначали винними 40 мільйонів українців. (...) Ми з вами в різних країнах живемо", - сказав Порошенко, коментуючи заяву Венедіктової про те, що саме він має доводити свою невинуватість у суді, а не сторона обвинувачення доводити його провину.

Раніше Офіс генпрокурора повідомив, що Порошенко підозрюється у схилянні до перевищення військовою службовою особою службових повноважень в умовах особливого періоду. Цей злочин передбачає від 7 до 10 років позбавлення волі.

Порошенко відмовився від свідчень у ДБР

Раніше цього дня Петро Поршенко прибув на допит до Державного бюро розслідувань (ДБР), однак відмовився від надання свідчень. Про це повідомив начальник відділу головного слідчого управління ДБР Вадим Приймачок. "Сьогодні Порошенко прийшов до слідчого ДБР для проведення допиту як підозрюваного. Він відмовився від давання свідчень по суті пред'явленої

підозри, також йому вручали повістки на допит на інші дати, але він у присутності понятих відмовився отримувати зазначені повістки", - розповів Приймачок агентству "Інтерфакс-Україна". За його словами, Порошенку повідомили про необхідність прибуття до слідчого.

"Захиснику підозрюваного вручили копію клопотання про продовження терміну досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні", - додав Приймачок. Він уточнив, що клопотання щодо продовження термінів досудового розслідування до шести місяців Печерський районний суд розгляне окремо від клопотання про обрання запобіжного заходу.

Призначення Семочка

Порошенко підписав наказ про призначення Сергія Семочка першим заступником голови СЗР в липні 2018 року. Згодом проєкт Bihus.info оприлюднив розслідування, в якому розповідалося, що сім'я Семочка має будинки поблизу Києва вартістю в мільйони доларів, а його родичі мають, окрім українського, і російське громадянство. Національне антикорупційне бюро України відкрило провадження у справі про незаконне збагачення, в якому фігурує Семочко.

У квітні 2019 року Порошенко звільнив Семочка. 23 травня 2019 року той звернувся до суду з позовною заявою, в якій стверджував, що його звільнення було незаконним.