 Суд визнав протиправним підвищення ціни на газ у 2016 році | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.03.2019

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Новини

Суд визнав протиправним підвищення ціни на газ у 2016 році

Окружний адмінсуд у Києві визнав незаконною постанову Кабміну, якою, зокрема, визначався і порядок формування ціни на природний газ для потреб населення.

Постановою Кабміну ціни на газ для населення з 1 травня 2016 року зросли до 6879 гривень за тисячу кубометрів

Постановою Кабміну ціни на газ для населення з 1 травня 2016 року зросли до 6879 гривень за тисячу кубометрів

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправною та нечинною постанову українського уряду №315 від 2016 року щодо порядку формування ціни на природний газ для потреб населення. Про це суд повідомив у понеділок, 4 березня, на своєму сайті. Рішення було ухвалене у справі за позовом лідерки партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко та громадського руху "Тарифна мобілізація" до уряду.

Суд пояснив своє рішення тим, що уряд порушив порядок прийняття цієї постанови в частині її погодження з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Державною регуляторною службою України, оприлюднення проекту та інше. За даними суду, це призвело до усунення від участі у прийнятті даного рішення значного кола заінтересованих осіб. Вказані порушення були визнані судом суттєвими.

DW.COM

Україна зобов'язалась підвищити ціни на газ ще десять років тому, а зниження його вартості зараз можливо лише за умови повернення до російської газової кабали, заявив президент України Петро Порошенко. (22.10.2018)

Документ, у якому містяться основні умови співпраці з Україною за програмою stand-by, оприлюднив Міжнародний валютний фонд. (20.12.2018)

Підвищення цін на газ для населення було однією з умов для продовження співпраці України з Міжнародним валютним фондом, повідомив прем'єр-міністр. Він пообіцяв субсидії для усіх, хто не зможе платити по нових тарифах. (19.10.2018)

Повідомляється, що розгляд цієї даної справи відбувався з 2016 року. Такий тривалий строк пов'язаний, зокрема, зі зміною складу колегії суддів у зв'язку із закінченням їх повноважень, призначенням у справі судових експертиз та загальним навантаженням на суддів.

У партії "Батьківщина" заявили, що таким чином суд визнав, що старі та нинішні тарифи на газ не мають економічного підґрунтя. Тому тепер у юристів є база для оскарження всіх інших постанов про встановлення ціни на газ, які були ухвалені з такими ж ознаками. "Всі кошти, які люди сплатили за період дії постанови уряду, були сплачені за недійсною ціною на газ. Далі ми будемо домагатися, щоб вигодонабувач - НАК "Нафтогаз України" - з мільйонними зарплатами, броньованими автомобілями і з усім цим пафосом - повернув усі ці гроші українцям", - зазначив під час судового засідання представник Тимошенко у суді Олександр Трохимець, йдеться у повідомленні на сайті "Батьківщини".

27 квітня 2016 року Кабмін з 1 травня зобов'язав Національну акціонерну компанію "Нафтогаз України" продавати населенню природний газ за ціною 6879 гривень за тисячу кубометрів. Ця постанова втратила чинність у жовтні 2018 року після ухвалення урядом нової постанови щодо ринку природного газу.

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