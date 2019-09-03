Суд визнав законним план Джонсона призупинити роботу парламенту

Високий суд Лондона в п'ятницю, 6 вересня, не став забороняти ініціативу прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона щодо призупинення роботи парламенту країни. Раніше аналогічне рішення ухвалив суд Шотландії.

У той же час судді постановили, що на це рішення може бути подана апеляція до Верховного суду Британії. Очікується, що там справу заслухають 17 вересня.

Нагадаємо, британська королева Єлизавета ІІ погодилася на запропоновану Джонсоном ініціативу тимчасово призупинити роботу парламенту. Тож після дебатів 9 вересня парламент призупинить діяльність і відновить її не раніше 14 жовтня - фактично за два тижні до запланованого урядом виходу зі складу Європейського Союзу.

Після того як Джонсон попросив у Єлизавети II схвалення на призупинення роботи парламенту, група британських депутатів звернулася в суди Единбурга, Лондона і Белфаста з метою оскаржити цей крок прем'єра. Парламентарі закинули Джонсону прагнення обійти таким чином спротив парламенту проти виходу Великобританії з ЄС без угоди. Суд у Белфасті ще не ухвалив рішення.

Сам Джонсон у п'ятницю наголосив, що не збирається йти у відставку і домагатиметься нової угоди з ЄС про Brexit. "Я поїду в Брюссель, я домовлюся про угоду і ми зробимо все, щоб залишити ЄС 31 жовтня", - цитує британського прем'єра агенція Reuters.

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