 Суд арештував ексначальника слідчого управління Генпрокуратури Щербину | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.12.2019

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Суд арештував ексначальника слідчого управління Генпрокуратури Щербину

Суд заарештував колишнього співробітника Генпрокуратури Ігоря Щербину з можливістю застави в понад два мільйони гривень. Йому закидають вимагання хабаря.

Ігоря Щербину заарештували із можливістю внесення застави

Ігоря Щербину заарештували із можливістю внесення застави

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 5 грудня, обрав запобіжний захід колишньому начальнику головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігорю Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба суду на сторінці в соціальній мережі Facebook. 

DW.COM

Управління спеціальних розслідувань у справах злочинів періоду Євромайдану - розформовують, а його керівника Сергія Горбатюка вже звільнили з Генпрокуратури. Як це відобразиться на розслідуванні резонансних справ? (25.10.2019)

Справи щодо колишнього президента Петра Порошенка можуть розслідуватися дуже довго, якщо Державне бюро розслідувань очолить людина з Генпрокуратури, стверджує нинішній очільник бюро Роман Труба. (05.12.2019)

3 грудня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів за закриття справи Держбюро розслідувань (ДБР). На причетність до можливого скоєння цього злочину перевіряють також директора ДБР Романа Трубу.

Детективи НАБУ повідомили Щербині, а також підприємцю у сфері будівництва про підозру у вчиненні злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на злочин та пропозиції надання неправомірної вигоди.

За даними слідства, Щербина за посередництва підприємця вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тисяч доларів США нібито для подальшого передання директору Державного бюро розслідувань. Директор ДБР в обмін на гроші нібито мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу щодо дій цієї компанії. Роман Труба відкидає ці підозри.

Дивитись відео 02:30

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019)

Аудіо й відео до теми

Українські утікачі від правосуддя у розшуку (04.12.2019)  

Реклама

Докладно

Будівля посольства РФ у Берліні

ЗМІ: Від видворення з ФРН дипломатів РФ постраждає Україна

Німецькі ЗМІ - про можливі наслідки видворення з ФРН російських дипломатів у зв'язку з убивством у Берліні чеченця.  

Ахен виявився найбільш привабливим для експатів німецьким містом

Які міста світу найбільше приваблюють закордонних фахівців

Кар'єра в Нью-Йорку чи Парижі? Виявляється, сучасних експатів приваблюють зовсім інші напрямки.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  