Суд арештував ексначальника слідчого управління Генпрокуратури Щербину

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) у четвер, 5 грудня, обрав запобіжний захід колишньому начальнику головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Ігорю Щербині у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 2,13 мільйона гривень. Про це повідомила пресслужба суду на сторінці в соціальній мережі Facebook.

3 грудня Національне антикорупційне бюро (НАБУ) затримало Ігоря Щербину за підозрою у вимаганні хабаря в розмірі 150 тисяч доларів за закриття справи Держбюро розслідувань (ДБР). На причетність до можливого скоєння цього злочину перевіряють також директора ДБР Романа Трубу.

Детективи НАБУ повідомили Щербині, а також підприємцю у сфері будівництва про підозру у вчиненні злочинів за статтями Кримінального кодексу щодо шахрайства в особливо великих розмірах, замаху на злочин та пропозиції надання неправомірної вигоди.

За даними слідства, Щербина за посередництва підприємця вимагав від однієї зі столичних компаній-забудовників 150 тисяч доларів США нібито для подальшого передання директору Державного бюро розслідувань. Директор ДБР в обмін на гроші нібито мав забезпечити закриття кримінального провадження, яке розслідує територіальне управління цього органу щодо дій цієї компанії. Роман Труба відкидає ці підозри.