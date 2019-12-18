 Судно з мігрантами затонуло поблизу Греції: 12 загиблих | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 11.01.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Судно з мігрантами затонуло поблизу Греції: 12 загиблих

Біля острова Паксос в Іонічному морі перекинувся човен з мігрантами на борту. Грецькі ЗМІ повідомляють, що на борту було близько 50 осіб.

Судно з біженцями

Судно з мігрантами (архівне фото). Зазвичай мігранти намагаються досягти узбережжя ЄС на непристосованих до плавання в відкритому морі човнах

Човен з мігрантами затонув у суботу, 11 січня, біля грецького острова Паксос в Іонічному морі. За даними пресслужби берегової охорони Греції, на які посилається агенція новин dpa, унаслідок аварії судна загинуло щонайменше 12 осіб.

DW.COM

Німецьке рятувальне судно "Alan Kurdi" з 65 біженцями на борту прямує до острова Лампедуза. Глава МВС Італії Сальвіні погрожує не пустити корабель у італійські порти. (06.07.2019)

Неподалік від узбережжя Лівії затонуло судно, на якому було понад 100 біженців. Італійська берегова охорона змогла врятувати наразі лише чотирьох пасажирів. Пошуково-рятувальні роботи тривають. (15.01.2017)

Судно з 147 біженцями Open Arms зможе увійти в територіальні води Італії попри заборону міністра внутрішніх справ Маттео Сальвіні. Таке рішення ухвалив суд у Римі. (14.08.2019)

Під час проведеної рятувальної операції вдалося підібрати 21 особу, кажуть представники берегової охорони. Водночас досі невідомо, скільки саме людей перебувало на момент аварії на борту судна. За даними грецьких ЗМІ, човен перевозив близько 50 осіб. Найімовірніше, що вони прямували до Італії.

Тим часом рятувальна операція за участі катерів берегової охорони, вертольотів та екіпажів пасажирських і вантажних суден триває.

Як повідомлялося, останніми роками в Середземному морі почастішали випадки загибелі мігрантів, котрі намагаються дістатися морем до Європи на непристосованих до плавання в відкритому морі суднах.

За даними Міжнародної організації з міграції (МОМ), на яку посилається агенція новин AFP, лише 2019 року в Середземному морі під час спроб дістатися європейського узбережжя загинуло не менше 1283 людей. А протягом останніх п'яти років у акваторії Середземного моря було зафіксовано понад 19 тисяч смертей мігрантів унаслідок аварій човнів.

  • Мета - вижити

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Мета - вижити

    Тисячі людей, здебільшого із Сирії, вирушили у небезпечну подорож до Європи у 2015-2016 роках, тікаючи від війни. Близько 10 тисяч біженців залишаються на островах Лесбос, Хіос та Самос. З січіня до травня цього року зафіксовано понад 6 тисяч нових шукачів притулку.

  • Пішки до Європи

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Пішки до Європи

    У 2015 та 2016 роках понад мільйон людей намагалися дістатися Західної Європи з Греції або Туреччини так званим "балканським маршрутом" - через Македонію, Сербію та Угорщину. Потік біженців зупинився лише із офіційним закриттям цього шляху, і фізичного перекриття кордонів. Нині більшість біженців обирають небезпечний середземноморський маршрут з Лівії до Європи.

  • Глобальний шок

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Глобальний шок

    Ця світлина вразила світ. Тіло трирічного хлопчика Айлана Курді з Сирії викинуло на пляж у Туреччині у вересні 2015-го. Фотографія швидко розлетілася соціальними мережами і стала символом кризи біженців. Європа більше не могла залишатися осторонь.

  • Хаос та відчай

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Хаос та відчай

    Встигнути останньої миті: тисячі біженців намагаються втиснутися у переповнені автобуси та потяги в Хорватії після того, як стало відомо про майбутнє закриття маршруту через Європу. У жовтні 2015-го Угорщина закрила свої кордони та встановила контейнерні табори, де біженці могли перебувати під час процесу надання їм притулку.

  • Підніжка біженцю

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Підніжка біженцю

    Угорська журналістка стала героїнею скандалу після того, як у вересні 2015 поставила підніжку сирійському біженцю, який намагався втекти від поліції неподалік кордону. На піку кризи ставлення до біженців погіршилося. У Німеччині збільшилася кількість нападів на притулки.

  • Жодних відкритих кордонів

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Жодних відкритих кордонів

    Офіційне закриття "балканського маршруту" в березні 2016 року призвело до загострення ситуації на КПП. У складному становищі опинилися тисячі біженців, з’явилися повідомлення про насильство. Багато хто намагався обійти прикордонні пункти, як ось ці біженці на межі Греції та Македонії невдовзі після закриття кордонів.

  • Символ жаху

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Символ жахіть

    Хлопчик у крові та пилюці: фотографія п’ятирічного Oмрана шокувала світ у 2016-му. Вона стала символом жаху громадянської війни у Сирії та страждань людей. Рік потому в мережі з’явилися нові світлини хлопчика, на яких він був набагато щасливішим. Прибічники Башара Асада назвали торішнє фото пропагандистським.

  • Невідомий новий дім

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Невідомий новий дім

    Сирійський чоловік несе доньку під дощем на грецько-македонському кордоні в Ідомені. Він сподівається, що у Європі його родина буде в безпеці. Згідно з Дублінською угодою, про притулок біженці можуть просити в першій країні в'їзду. Багатьох з тих, хто рушив далі, відправляють назад. Найбільше навантаження - на Грецію та Італію.

  • Надія на підтримку

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надія на підтримку

    Німеччина залишається головним пунктом призначення біженців, попри те, що законодавство щодо надання притулку посилили. Жодна з європейських країн не прийняла стільки шукачів притулку, як Німеччина - 1,2 мільйона з початку кризи. Канцлерка Анґела Меркель була іконою для багатьох з тих, хто приїхав сюди.

  • Надзвичайна ситуація в таборах

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Надзвичайна ситуація в таборах

    На півночі Франції влада розчищає сумнозвісні "джунглі" - табір біженців в Кале. Під час евакуації у жовтні 2016-го там спалахнула пожежа. Близько 6,500 мешканців табору розселили в інших притулках у Франції. Через півроку благодійні організації повідомили, що біля Кале живе багато безпритульних неповнолітніх біженців.

  • Порятунок у морі

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Порятунок у морі

    Рятувальні судна постійно перебувають у пошуках човнів з мігрантами, які зазнають лиха. Попри надзвичайну небезпеку під час їхньої подорожі багато біженців, рятуючись від бідності або конфліктів у своїх країнах, сподіваються на краще майбутнє в Європі. Переповнені човни часто перекидаються. Лише у 2017 році внаслідок цього загинули 1,800 людей, торік - 5,000.

  • Перечекати у Лівії

    "Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

    Перечекати у Лівії

    Сотні тисяч біженців зі Субсахарської Африки та Близького Сходу чекають на перетин Середземного моря у лівійських таборах. Контрабандисти та торгівці людьми налагодили тут свій бізнес. Умови у таборах катастрофічні, наголошують правозахисні організації. Свідки повідомляють про рабство та примусову проституцію. Все ж, мешканці таборів не полишають мрії приїхати до Європи.

    Автор: Шарлотта Гаузведелль, Ольга Войтович


DW.COM

"Європейська мрія": як біженці тікають від війни (фотогалерея)

Фотографії напливу мігрантів до Європи у 2015 та 2016 роках розлетілися по всьому світу. Найдраматичніші світлини - у фотогалереї DW. (20.06.2017)  

Також за темою

Griechenland Moria Flüchtlingslager in Lesbos

У 2020 році Греція очікує на прибуття ста тисяч нових мігрантів 18.12.2019

Греція очікує, що наступного року на її острови прибудуть близько сотні тисяч нових мігрантів. Водночас Афіни планують депортувати до Туреччини 10 тисяч шукачів притулку.

Ungarn: Asylsuchende in Budapest

2020 року ЄС прийме за програмою переселення понад 30 тисяч біженців 18.12.2019

Розміщення у країнах ЄС 30 тисяч шукачів притулку з кризових регіонів передбачає програма переселення. Приймаюча держава отримує з бюджету ЄС за кожного переселеного мігранта 10 тисяч євро фінансової підтримки.

Griechenland | Flüchtlinge am Hafen von Elefsina nahe Athen

У Євросоюзі зростає кількість нелегальних мігрантів з Туреччини 17.12.2019

Цього року значно зросла кількість нелегальних мігрантів, які прибувають до країн-членів ЄС з Туреччини. Більшість з них прибули до Греції. У країні більшість таборів для мігрантів переповнені, умови у них незадовільні.

Реклама

Докладно

Випробування російської ракети Буревісник

Як інженер з Росії став контрабандистом у Німеччині

За поставки російському ОПК в обхід санкцій ЄС суд у Гамбурзі засудив росіянина до семи років в'язниці. Репортаж DW.  

Майк Помпео та Стівен Мнучін оголосили про нові санкції щодо Ірану

США заявили про масштабне розширення санкцій проти Ірану

Вашингтон запроваджує низку додаткових персональних та економічних санкцій проти Ірану.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  