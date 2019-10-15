Суди навколо "Приватбанку": що треба знати про війну Коломойського і держави

Серед сотень судових засідань, які відбулися за останні роки у війні навколо "Приватбанку", на 17 жовтня було заплановане одне з найважливіших: очікувалися дебати сторін у справі про визнання незаконним продажу фінансової установі державі в процесі націоналізації. Засідання так і не відбулося, але про "Приватбанк" знову заговорили. У судовій тяганині, яка ведеться одночасно у декількох країнах, не важко і заплутатись. Тому про все по порядку.

Приватбанк і НБУ: "Коломойський, віддай 5 мільярдів"

В українських судах розглядаються півтори сотні справ за позовами Національного банку України і державного "Приватбанку" проти колишніх власників фінустанови Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова. Наприкінці 2016 року, коли "Приватбанк" було націоналізовано, НБУ був вимушений докапіталізувати його на загальну суму у 5,5 мільярда доларів. Позивачі намагаються повернути ці гроші. Кредитори заявляють, що "Приватбанк" довели до неминучого банкрутства масштабні шахрайські операції власників.

Господарські суди вже ухвалили кілька десятків рішень на користь НБУ про стягнення на понад мільярд гривень. Утім, нерідко позивачі програють в українських судах навіть у тих справах, де існують підписані особисто Коломойським чи його компаніями зобов'язання. Так, олігарху вдалося через суд постфактум розірвати низку договорів поруки за кредитами НБУ.

Коломойський: "Віддайте банк назад"

Поки з нього намагаються стягнути гроші, Ігор Коломойський відкрив в Україні другий судовий фронт. Олігарх намагається повернути собі "Приватбанк", в якому завдяки платникам податків вже немає "дірки" у п'ять мільярдів доларів. У Господарському суді Києва колишній головний акціонер вимагає визнати незаконним договір купівлі-продажу банку.

Ігор Коломойський залишив "Приватбанк" з дірою у 5,5 мільярдів доларів

Річ у тім, що за формальною процедурою після рішення уряду про націоналізацію банк не був конфіскований, а був проданий ексвласниками міністерству фінансів за одну гривню. Продажу передував лист Коломойського і Боголюбова на адресу уряду з проханням націоналізувати банк.

17 жовтня стало відомо, що Господарський суд Києва призупинив розгляд цієї справи, доки не буде ухвалене остаточне рішення у паралельному адміністративному процесі, в якому Коломойський домагається визнати незаконним саме рішення уряду про націоналізацію. У суді першої інстанції декілька місяців тому ексвласники здобули перемогу, нині триває розгляд апеляції.

Суди по всьому світу

Крім українських судів, у битві за гроші, виведені раніше з "Приватбанку", тривають судові спори на декілька мільярдів доларів одразу у декількох юрисдикціях - у Швейцарії, США і Великобританії.

Докладніше про міжнародні судові процеси за гроші "Приватбанку" читайте у статті DW "Україна проти Коломойського: позови по всьому світу".

Другий раунд у Лондоні: на кону вже три мільярди

Найважливішим з міжнародних судів у цьому протистоянні є, безумовно, спір у Високому суді Лондона. У грудні 2017 року цей суд розпорядився заморозити по всьому світі активи Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова на 2,6 мільярда доларів США щодо кожного. Саме на таку суму націоналізований "Приватбанк" позивається у Великобританії проти колишніх власників. Сума вимог складає 1,9 мільярда доларів заявлених збитків (стільки грошей пройшло крізь рахунки британських компаній) плюс відсотки. За час розгляду справи відсотки постійно накопичуються і загальна сума претензій "Приватбанку" вже сягнула трьох мільярдів доларів.

Роком пізніше - наприкінці 2018 року - суд у Лондоні визнав, що претензії до Коломойського і Боголюбова не підпадають під британську юрисдикцію і відмовився розглядати їх по суті. Утім, націоналізований "Приватбанк" подав апеляцію на це рішення до суду вищої інстанції і одержав важливу перемогу. 15 жовтня цього року суд другої інстанції визнав, що є підстави розглядати справу у Великобританії.

Річ у тім, що декілька компаній, через які Коломойський і Боголюбов виводили гроші з "Приватбанку" в офшори, мали британську прописку. Якщо суд першої інстанції побачив у цьому лише формальну зачіпку юристів "Приватбанку", щоби штучно "перетягнути" справу до Лондона, де можна заморожувати активи опонента, то судді в апеляції були іншої думки. Двоє з трьох суддів проголосували за визнання британської юрисдикції на підставі того, що британські компанії грали ключову роль у можливій незаконній схемі виведення грошей - саме цими компаніями укладалися фіктивні угоди про постачання неіснуючих товарів, на підставі чого виводилися кошти.

Важлива перемога юристів "Приватбанку"

Хоча до стягнення грошей з колишніх власників найбільшого банку України ще далеко - розгляд справи по суті може тривати ще декілька років - не можна недооцінювати значення перемоги "Приватбанку". Саме визнання британської юрисдикції було найбільшою проблемою юристів націоналізованого банку. Тепер, коли юрисдикцію визнано, потрібно довести сам факт шахрайського виведення грошей. При цьому самі Коломойський з Боголюбовим визнають факт виведення через британські компанії і неповернення банку більш як півмільярда доларів.

Щодо решти суми - питання лише в тому, яка сторона надасть суду більш переконливі докази. Навіть якщо Високий суд Лондона визнає претензії "Приватбанку" лише частково, не можна забувати що за декілька років сума відсотків перевищуватиме саму суму боргу. Таким чином, після жовтневої перемоги у Лондоні час, схоже, грає на державний "Приватбанк".

Будуть домовлятися?

Ігор Коломойський не приховує, що йому насправді не потрібен "Приватбанк". Судиться він для того, аби домогтися від держави компенсації за націоналізацію банку. "Мені не потрібен "Приватбанк". Але там лежало два мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть, і немає питань", - сказав олігарх у квітні цього року в інтерв’ю "Економічній правді". Домовлятися з Коломойським вважає найкращим виходом із ситуації і президент України - донедавна партнер олігарха по медіа-бізнесу - Володимир Зеленський. У перемозі державного "Приватбанку" в українських судах голова держави відверто сумнівається. "У суді не все так чесно, не все так чисто й не в усіх цих справах у нас може бути перемога. Тому потрібно на березі, ще до суду, домовитися", - наводить слова Зеленського, сказані ним під час прес-марафону 10 жовтня, агенція "Інтерфакс-Україна". Президент вважає, що для пошуку компромісу треба залучити міжнародних посередників.

Тим часом навіть розмови про виплату Ігорю Коломойському якихось грошей з держбюджету вкрай негативно сприймаються міжнародними донорами України. Оглядачі називають невизначеність у судовій тяганині навколо "Приватбанку" головною перешкодою виділенню Україні чергового траншу кредиту Міжнародного валютного фонду.