 Суддя скасував рішення про звільнення екс-президента Бразилії Лули да Сілви | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 08.07.2018

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Новини

Суддя скасував рішення про звільнення екс-президента Бразилії Лули да Сілви

Засудженого за звинуваченням у корупції екс-президента Бразилії Луїса Інасіу Лулу да Сілва залишили у в'язниці. Раніше цього дня федеральний суддя вирішив звільнити колишнього главу держави з-під варти.

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Екс-президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва

Бразильський суддя Жоао Ґебран Нето у неділю, 8 липня, призупинив рішення про звільнення з в'язниці колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, повідомляє інформагенція dpa.

Правоохоронці не звільнятимуть колишнього президента допоки суддя не вивчить справу. Раніше цього дня федеральний суддя ухвалив тимчасове судове рішення щодо негайного звільнення колишнього очільника країни. У своєму рішенні федеральний суддя зазначив, що для утримання Лули да Сілви під вартою на час апеляційного процесу немає підстав і колишній президент може очікувати рішення з апеляції на свободі.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до дев'яти з половиною років в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. Зокрема, його визнали винним у отриманні пентхауса на узбережжі Атлантичного океану в якості хабара від будівельної компанії OAS в обмін на укладання угоди з державною нафтовою компанією Petroleo Brasileiro (Petrobras). У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання.

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Екс-президент Бразилії Лула да Сілва здався поліції і сів до в'язниці

Натовп прихильників колишнього президента Бразилії не давав йому виїхати з будівлі профспілки, де він переховувався. Але засуджений до 12 років Лула да Сілва здався владі. (08.04.2018)  

Коментар: Вирок екс-президенту Бразилії - корупціонеру та політичному кумиру

Успіх залишається успіхом. Незалежно від того, яким буде остаточний вирок екс-президентові Бразилії Лулі да Сілві, він не перекреслить його значного політичного внеску, вважає Астрід Пранґе. (13.07.2017)  

Коментар: Випробування для бразильської демократії

Попереду в Бразилії буремні часи. Після вироку суду щодо апеляції екс-президента Лули да Сілви триватимуть юридичні суперечки, які унеможливлять будь-яку конструктивну дискусію, вважає Френсіс Франса. (25.01.2018)  

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