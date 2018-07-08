Суддя скасував рішення про звільнення екс-президента Бразилії Лули да Сілви

Бразильський суддя Жоао Ґебран Нето у неділю, 8 липня, призупинив рішення про звільнення з в'язниці колишнього президента Бразилії Луїса Інасіу Лули да Сілви, повідомляє інформагенція dpa.

Правоохоронці не звільнятимуть колишнього президента допоки суддя не вивчить справу. Раніше цього дня федеральний суддя ухвалив тимчасове судове рішення щодо негайного звільнення колишнього очільника країни. У своєму рішенні федеральний суддя зазначив, що для утримання Лули да Сілви під вартою на час апеляційного процесу немає підстав і колишній президент може очікувати рішення з апеляції на свободі.

Луїс Інасіу Лула да Сілва обіймав посаду президента Бразилії з 2003 по 2010 роки. У 2017 році суд у Бразилії засудив колишнього президента до дев'яти з половиною років в'язниці за обвинуваченням у корупції і відмиванні грошей. Зокрема, його визнали винним у отриманні пентхауса на узбережжі Атлантичного океану в якості хабара від будівельної компанії OAS в обмін на укладання угоди з державною нафтовою компанією Petroleo Brasileiro (Petrobras). У квітні 2018 року Лула да Сілва почав відбувати призначений йому 12-річний термін покарання.