Судан утричі скоротив військову присутність в Ємені

Прем'єр-міністр Судану Абдалла Гамдок повідомив про істотне скорочення військової присутності Судану в Ємені. У неділю, 8 грудня, Гамдок заявив, що нині в Ємені перебувають близько п'яти тисяч суданських військовослужбовців.

Це число - втричі менше порівняно з максимальною кількістю суданських військових у 15 тисяч, які перебували в Ємені, вказав він.

Глава суданського уряду також наголосив на важливості пошуку рішень для врегулювання конфлікту в Ємені за столом переговорів. "Ми вважаємо, що військового рішення стосовно Ємену немає, натомість має бути політичне рішення", - сказав Гамдок, цитує агенція новин Reuters.

Суданські війська увійшли в Ємен ще весною 2015 року в складі коаліції арабських держав під проводом Саудівської Аравії для протистояння руху "Ансар Аллах" відомого як хусити. Ця війна розцінюється багатьма оглядачами як опосередкована війна або проксі-війна між Саудівською Аравією та Іраном.

Утім, попри значну перевагу в живій силі та техніці та найсучасніше озброєння, військам Саудівської Аравії, ОАЕ та їхнім союзникам не вдалося зламати опір хуситів. Крім того, союзники зазнають значних втрат. Раніше цього року головний союзник саудитів - ОАЕ - оголосив про виведення своїх військ з Ємену.

За даними Reuters, з кінця вересня цього року Ер-Ріяд веде неофіційні переговори з хуситами про припинення вогню.