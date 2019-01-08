Студенти у США можуть спричинити наступну фінансову кризу

Три роки тому американка Тоні Вінсент здобула диплом магістра (Master) у сфері охорони здоров'я. Аби завершити навчання, дівчині довелося взяти кредит на шестизначну суму задовго до того, як вона заробила свою першу зарплатню. У рік випуску борги Вінсент за студентськими позиками становили близько 100 тисяч доларів. Якщо бакалаврська освіта обійшлася дівчині у 15 тисяч доларів. Магістерська програма у престижному Університеті імені Джорджа Вашингтона коштувала вже набагато дорожче: 85 тисяч.

Нині Тоні Вінсент 32 роки. Вона працює програмною менеджеркою у громадській організації й координує проекти у сфері охорони здоров'я. Зарплатні Вінсент, за її словами, недостатньо, аби швидко гасити кредити. Після перших трьох років роботи молода жінка тільки-но почала робити кар'єру, а боргів у неї ще 80 тисяч доларів.

Студентських позик більше, ніж боргів на кредитках

У схожій з Тоні Вінсент ситуації опинилися понад 44 мільйонів інших молодих американців, які брали студентські позики. Загалом вони заборгували державі 1,5 трильйона доларів. Це багато, як ніколи досі. Більший сукупний борг у країні - тільки за іпотечними кредитами. Державні позики для студентів становлять майже сім відсотків боргів американців.

Окрім того, є ще приватні студентські позики на загальну суму в 64,2 мільярда доларів, які видають, приміром, банки. За даними дослідження Федеральної резервної системи (Fed) від червня 2018 року, 42 відсотки американських студентів були змушені брати кредити, щоб сплатити за навчання.

У середньому це від 20 до 25 тисяч доларів на людину. Однак нині ці суми ще більші. Ті, хто почали навчатися у 2016 році, заборгували державі в середньому 37 тисяч 172 долари на особу.

Засновник Facebook Марк Цукерберг вивчав у Гарварді інформатику і психологію, але не закінчив навчання. Утім, попри це у 2017-му його визнали почесним доктором.

Водночас у США зростає кількість студентів. Відповідно більше людей беруть кредити на навчання, каже Джон Фенсміт, директор Американської освітньої ради (ACE), яка представляє 1800 університетів США. Таким чином збільшується й загальна сума позик. "Це не є негативним трендом", - вважає Фенсміт.

Восени 2018 року в американських університетах було зареєстровано близько 20 мільйонів студентів. Це майже на п'ять мільйонів більше, ніж восени 2000 року.

Вища освіта важлива як ніколи. До 2020 року близько 65 відсотків усіх вакансій у США вимагатимуть щонайменше бакалаврської освіти, прогнозували автори дослідження Джорджтаунського університету ще 2013 року.

Для Тоні Вінсент рішення вступ до університету було від початку саме собою зрозумілим. "Це - інвестиція в моє майбутнє", - каже вона.

Дуже дороге навчання

Обсяг таких інвестицій у майбутнє зростає, адже навчання дорожчає. Від 1988 року середня ціна вищої освіти у США, яка залежнить від типу коледжу і тривалості навчання, зросла вчетверо. Приміром, чотирирічне навчання в державному коледжі коштує в середньому 20 тисяч доларів, а у приватному - до 50 тисяч.

У середньому кожен випускник і кожна випускниця змушені щомісяця платити 351 долар, аби погасити борги за кредитом на навчання. Часто це триває десятиліттями. При цьому значна частина випускників уже через два роки після початку виплат не можуть далі повертати борги.

Чимало студентів мають великі проблеми з погашенням боргів, констатує викладач фінансів в Університеті Нью-Йорка Константін Яннеліс. За його підрахунками, з 44 мільйонів студентів, які брали позики, понад 10 відсотків не виплачують свої кредити.

Стенфордський університет, Каліфорнія. Або у вас багатий тато, або ви берете кредит на навчання...

Порівняння з "мильною бульбашкою" на ринку нерухомості

У 90 відсотках випадків студентів кредитує держава. Тобто борговий тягар замість тих, хто не може виплачувати свої борги, лягає зрештою на платників податків. Тренд негативний: у майбутньому дедалі більше студентів не матимуть можливості виплачувати свої позики.

Частка непогашених кредитів може сягнути 40 відсотків до 2023 року, випливає з підрахунків Інституту Брукінгса. Медіа з року в рік порівнюють цю ситуацію збанкрутством американського інвестиційного банку Lehman Brothers і фінансовою кризою 2008 року, яку воно за собою потягнуло.

Телеканал CNBC попереджає про "мильну бульбашку" студентських кредитів, Fox News і MarketWatch називають це кризою. Під час фінансової кризи 2008 року проблема була у іпотечних кредитах американців із низькою кредитоспроможністю. Зараз проблемою можуть стати студентські позики.

Студентські позики негативно впливають на економіку

Гора боргів американських студентів може мати далекосяжні економічні наслідки. Молоді люди, які мусять виплачувати великі кредити, купують менше автомобілів, будинків і загалом споживають менше.

На це вказав керівник американського центробанку Джером Пауелл у своїй промові в Конгресі в березні минулого року. Пауелл вбачає макроекономічний ризик у зростанні заборгованості американських студентів. "Це навіть може сповільнити зростання економіки", - вважає він.

Дані досліджень свідчать, що ті, хто не в змозі виплатити кредит, відчувають негативні ефекти цього. Адже це шкодить, зокрема, їхній кредитоспроможності.

Уряд Барака Обами прагнув допомогти студентам програмою звільнення від боргів (Student Loan Forgiveness Programm). Тим, хто після закінчення навчання працювали на державній службі, частково списували борги. Але нещодавно міністерство освіти повідомило, що за президентства Трампа 99,5 відсотків заяв за списання боргів відхиляють. Уряд Трампа планує припинити цю програму.