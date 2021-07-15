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Стріт-арт

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стріт-арт". Стріт-арт є напрямком у сучасному образотворчому мистецтві.

Стріт-артом називають різноманітні, переважно некомерційні форми мистецтва в громадських місцях. Головною складовою стріт-арту є граффіті. Крім граффіті до стріт-арту належать також некомерційні постери, трафарети, скульптурні інсталяції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стріт-арт проти смогу: мурал у Будапешті очищує повітря (15.07.2021) 15.07.2021

При створенні еко-муралу в Будапешті використали спеціальну фарбу, яка, за словами митців, "з'їдає" смог і очищує міське повітря. Дивіться, як це працює.
Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж)

Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж) 11.09.2020

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.
Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично 11.09.2020

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.

Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити!

Арт-експерт Ульріх Бланше: Головне послання Бенксі - не можна всьому вірити! 11.02.2019

Робота стріт-арт художника Бенксі "Дівчинка з повітряною кулею" майже самознищилася під час аукціону "Сотбі". Тепер сенсаційну картину презенують у музеї. Арт-експерт Ульріх Бланше пояснює феномен Бенксі.
Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі

Бенксі відзначив 50-річчя студентських протестів новими графіті у Парижі 29.06.2018

Всесвітньовідомий митець Бенксі справді намалював у Парижі нові графіті. Це нарешті визнав і сам митець. Однак походження кількох приписуваних йому малюнків - досі загадка.

Бенксі знову вступився за біженців новими графіті (25.06.2018) 25.06.2018

Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.

Мистецтво на розтоптаних жуйках (15.12.2017) 15.12.2017

Британський художник Бен Вілсон перетворює розтоптані на асфальті жуйки в мініатюрні твори стріт-арту. Дивіться, що з цього виходить.

Мурал у Києві визнали одним з найкращих у світі (30.11.2017) 01.12.2017

Київський мурал "Піднятися з бруду" став одним з найкращих у світі в листопаді за версією спеціалізованого порталу Streetart.Today. Мурал прикрашає фасад будівлі Печерського управління поліції.

East Side Gallery в Берліні: митці проти забудовників (09.11.2017) 09.11.2017

У Берліні вирують пристрасті навколо планів забудови територій, прилеглих до East Side Gallery. Це найдовший фрагмент Берлінського муру, що зберігся. Активісти категорично проти забудови пам’ятних місць.

Унікальна виставка стріт-арту в Берліні під знесення (07.04.2017) 07.04.2017

Чи можна за три місяці перетворити занедбану п'ятиповерхівку в яскравий мистецький проект? 165 митців з різних країн довели - можна! В Берліні відкрили виставку стріт-арту, яку в червні знесуть разом з будівлею.

Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись 01.02.2017

Музеї зберігають скарби культурної спадщини й знайомлять з розмаїттям світу культури. Від високого мистецтва до світу підводних скульптур - фотодобірка нових європейських музеїв, які відкриються у 2017 році.
Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись

Фоторепортаж: Десять нових музеїв у Європі, які варто подивитись 01.02.2017

Музеї зберігають скарби культурної спадщини й знайомлять з розмаїттям світу культури. Від високого мистецтва до світу підводних скульптур - фотодобірка нових європейських музеїв, які відкриються у 2017 році.

З вулиці - до галереї: у Дрездені стартувала виставка стріт-арту (03.10.2016) 03.10.2016

Стріт-арт народився у 1960-х. Тоді молодь увінчувала стіни будівель соціальними графіті-повідомленнями. 50 років потому стріт-арт визнали світові художні академії. Нині урбаністичні шедеври - на унікальній виставці у Дрездені.

Натхнення під ногами: берлінські каналізаційні люки на футболках (01.09.2016) 01.09.2016

Завдяки фантазії німецької дизайнерки, відбитки каналізаційних люків у Берліні стали оригінальними принтами для футболок та сумок.
Райські куточки під загрозою - Монк малює чесні туристичні плакати

"Райські куточки" під загрозою - Монк малює "чесні" туристичні плакати 26.08.2016

"Чесна" реклама для туристів від бельгійського митця Монка несе особливий зміст: вона показує те, що відпочивальники не повинні бачити під час подорожі "райськими куточками" своєї мрії.

Біженцям-олімпійцям в Ріо присвятили мурал (17.08.2016) 17.08.2016

Митці стрит-арту вирішили привернути увагу до проблем біженців і намалювали гігантський мурал з обличчями спортсменів, які представляють збірну біженців на Олімпіаді в Ріо.
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