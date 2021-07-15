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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стріт-арт". Стріт-арт є напрямком у сучасному образотворчому мистецтві.
Стріт-артом називають різноманітні, переважно некомерційні форми мистецтва в громадських місцях. Головною складовою стріт-арту є граффіті. Крім граффіті до стріт-арту належать також некомерційні постери, трафарети, скульптурні інсталяції. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Всесвітньовідомий художник графіті Бенксі намалював у Парижі нові графіті, присвячені проблемам біженців. Одне з них з'явилося неподалік колишнього притулку для мігрантів, через закриття якого люди, зокрема діти, втратили дах над головою.
Стріт-арт народився у 1960-х. Тоді молодь увінчувала стіни будівель соціальними графіті-повідомленнями. 50 років потому стріт-арт визнали світові художні академії. Нині урбаністичні шедеври - на унікальній виставці у Дрездені.