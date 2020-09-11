 Яскраві об′єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж) | Музика й кіно, література й мистецтво з Німеччини | DW | 11.09.2020

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Культура й стиль життя

Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж)

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.

  • Автівка Trabant біля Берлінського муру

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Мистецтво чи ні?

    Не існує чіткого визначення стріт-арту. Об'єднує усі його різновиди те, що доступ до об'єктів цього мистецтва безкоштовний для всіх, а розташовані вони у місцях громадського користування. Тобто стріт-арт є ідеальним варіантом для того, хто хоче поєднати перебування на свіжому повітрі та культурне дозвілля, а особливо - у часи коронавірусу.

  • East Side Gallery в районі Берлін-Фрідріхсгайн

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    East Side Gallery, район Берлін-Фрідріхсгайн

    Найпомітнішим видом стріт-арту є мурали - величезні малюнки на будівлях і стінах. Зокрема, ними прикрашені й залишки Берлінського муру, який раніше розділяв німецьку столицю на східну й західну частини. Найвідомішим прикладом є розмальовані бетонні блоки East Side Gallery - стріт-арт галереї, яка нині належить до переліку найвідоміших пам'яток Берліна.

  • Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Але великі настінні малюнки можна знайти не лише в East Side Gallery. Безіменні, але водночас відомі на весь світ митці увіковічили себе на колишній американській станції прослуховування на горі Тойфельсберг. На руїнах цієї станції навіть звели додаткові стіни, щоб вуличні художники мали більше місця для своєї роботи - цілком легально.

  • Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Для участі у такому великому проєкті, як на вулиці Меркіше Аллее, були запрошені вуличні художники з різних країн світу. Ці два великих мурали, що зображені на фото, були створені під час другого Берлінського фестивалю муралів у 2019 році. Будинки для муралів були надані керівною компанією нерухомості. За два тижні художники намалювали 11 видовищних муралів.

  • Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.

  • Зупинка S-Bahn Тіргартен у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Зупинка міської електрички Тіргартен у Берліні

    На цьому графіті зображене "Дерево світу", намальоване 1975 року. Тоді художник Бен Ваґін (Ben Wagin) створив один з найперших великих настінних малюнків у Берліні. Сенат міста у 1970-х роках підтримував подібні проєкти і навіть організовував змагання. Як і багато інших робіт, "Дерево світу" також зникло за новобудовами. Утім, згодом була створена його точна копія.

  • Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Після того як "Дерево світу" зникло за новобудовою, у районі Моабіт під час Берлінського фестивалю муралів у 2018 році була намальована його точна копія - "Дерево світу II".

  • Під одним зі шляхопроводів S-Bahn у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Під одним зі шляхопроводів міської електрички у Берліні

    Ці авторські підписи на стінах є одним з багатьох проявів стріт-арту. У деяких районах Берліну важко знайти будинок, на яких би не було їх. Більшість з них є псевдонімами художників, так званими "тегами". За їхньою допомогою вони хочуть залишити прославитися серед тусовки та за її межами. Для цієї мети підійде будь-яка стіна. Найчастіше такі дії нелегальні.

  • Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стікери, які часто зустрічаються на вулицях Берліна, також зараховують до видів стріт-арту. Вони розклеєні практично на кожному кроці й на багатьох вуличних знаках - з картинками і надписами, різних форм і кольорів. Розклеювати їх на вуличних знаках заборонено, але подекуди й вони заклеєні цими наліпками, створеними креативними людьми.

  • Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт - це не завжди масштабно і примітно: щоб знайти ці фігурки з корків, потрібно справді постаратися. Вони встановлені на дорожніх знаках та вказівниках у Берліні і належать до "інсталяцій" - конструкцій у вигляді маленьких фігур, скульптур, пластичних колажів, створених з різних матеріалів.

  • Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    У 2017 році в Берліні відкрився перший музей стріт-арту - Музей міського сучасного мистецтва у районі міста Шенеберг. У ньому виставлені роботи як всесвітньо відомих митців, так і художників-початківців. Про характер того, що розташовано всередині будівлі музею, яскраво свідчить зовнішній вигляд його фасаду.

    Автор: Юліан Гофманн


  • Автівка Trabant біля Берлінського муру

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Мистецтво чи ні?

    Не існує чіткого визначення стріт-арту. Об'єднує усі його різновиди те, що доступ до об'єктів цього мистецтва безкоштовний для всіх, а розташовані вони у місцях громадського користування. Тобто стріт-арт є ідеальним варіантом для того, хто хоче поєднати перебування на свіжому повітрі та культурне дозвілля, а особливо - у часи коронавірусу.

  • East Side Gallery в районі Берлін-Фрідріхсгайн

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    East Side Gallery, район Берлін-Фрідріхсгайн

    Найпомітнішим видом стріт-арту є мурали - величезні малюнки на будівлях і стінах. Зокрема, ними прикрашені й залишки Берлінського муру, який раніше розділяв німецьку столицю на східну й західну частини. Найвідомішим прикладом є розмальовані бетонні блоки East Side Gallery - стріт-арт галереї, яка нині належить до переліку найвідоміших пам'яток Берліна.

  • Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Тойфельсберг, Берлін-Груневальд

    Але великі настінні малюнки можна знайти не лише в East Side Gallery. Безіменні, але водночас відомі на весь світ митці увіковічили себе на колишній американській станції прослуховування на горі Тойфельсберг. На руїнах цієї станції навіть звели додаткові стіни, щоб вуличні художники мали більше місця для своєї роботи - цілком легально.

  • Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Меркіше Аллее 158/164, Берлін-Марцан

    Для участі у такому великому проєкті, як на вулиці Меркіше Аллее, були запрошені вуличні художники з різних країн світу. Ці два великих мурали, що зображені на фото, були створені під час другого Берлінського фестивалю муралів у 2019 році. Будинки для муралів були надані керівною компанією нерухомості. За два тижні художники намалювали 11 видовищних муралів.

  • Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

    Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.

  • Зупинка S-Bahn Тіргартен у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Зупинка міської електрички Тіргартен у Берліні

    На цьому графіті зображене "Дерево світу", намальоване 1975 року. Тоді художник Бен Ваґін (Ben Wagin) створив один з найперших великих настінних малюнків у Берліні. Сенат міста у 1970-х роках підтримував подібні проєкти і навіть організовував змагання. Як і багато інших робіт, "Дерево світу" також зникло за новобудовами. Утім, згодом була створена його точна копія.

  • Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Лертер Штрассе 30, Берлін-Моабіт

    Після того як "Дерево світу" зникло за новобудовою, у районі Моабіт під час Берлінського фестивалю муралів у 2018 році була намальована його точна копія - "Дерево світу II".

  • Під одним зі шляхопроводів S-Bahn у Берліні

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Під одним зі шляхопроводів міської електрички у Берліні

    Ці авторські підписи на стінах є одним з багатьох проявів стріт-арту. У деяких районах Берліну важко знайти будинок, на яких би не було їх. Більшість з них є псевдонімами художників, так званими "тегами". За їхньою допомогою вони хочуть залишити прославитися серед тусовки та за її межами. Для цієї мети підійде будь-яка стіна. Найчастіше такі дії нелегальні.

  • Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Розенталер Штрассе, Берлін-Мітте

    Стікери, які часто зустрічаються на вулицях Берліна, також зараховують до видів стріт-арту. Вони розклеєні практично на кожному кроці й на багатьох вуличних знаках - з картинками і надписами, різних форм і кольорів. Розклеювати їх на вуличних знаках заборонено, але подекуди й вони заклеєні цими наліпками, створеними креативними людьми.

  • Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Дорожній вказівник на район Ваннзее, Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт - це не завжди масштабно і примітно: щоб знайти ці фігурки з корків, потрібно справді постаратися. Вони встановлені на дорожніх знаках та вказівниках у Берліні і належать до "інсталяцій" - конструкцій у вигляді маленьких фігур, скульптур, пластичних колажів, створених з різних матеріалів.

  • Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

    Стріт-арт-музей у районі Берлін-Шенеберг

    У 2017 році в Берліні відкрився перший музей стріт-арту - Музей міського сучасного мистецтва у районі міста Шенеберг. У ньому виставлені роботи як всесвітньо відомих митців, так і художників-початківців. Про характер того, що розташовано всередині будівлі музею, яскраво свідчить зовнішній вигляд його фасаду.

    Автор: Юліан Гофманн


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    Автор: Керстін Шмідт


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    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

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    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

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    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

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    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

    Замок Вартбург

    У Тюрінгії замок Вартбург височіє над містом Ейзенах. Саме тут Мартін Лютер переклав Новий Завіт на початку XVI століття. Він був заснований у 1067 році. Легенда про заснування замку стверджує, що коли граф Людвіг Стрибун був на полюванні, він вигукнув "Почекай, гора! Ти повинна нести мій замок" (німецькою - "Wart, der Berg!"). Звідси і пішла назва замку.

  • Порта Нігра або Чорна брама Чорна Брама в Трірі - ворота, які чудово збереглися ще з античних часів. Колишні римські міські ворота використовувалися в якості церкви майже тисячу років, перш ніж Наполеон в 1802 році наказав відновити їх первісний вигляд.

    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

    Порта Нігра або Чорна брама

    Порта Нігра або Чорна брама "Чорна Брама" в Трірі - ворота, які чудово збереглися ще з античних часів. Колишні римські міські ворота використовувалися в якості церкви майже тисячу років, перш ніж Наполеон в 1802 році наказав відновити їх первісний вигляд.

  • Ахенський собор Ахенський собор відомий тим, що майже всі німецькі королі до 1531 року коронувалися в його каплиці. Тут був похований імператор Карл Великий. Ця велична історична пам'ятка стала першим німецьким об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

    Ахенський собор

    Ахенський собор відомий тим, що майже всі німецькі королі до 1531 року коронувалися в його каплиці. Тут був похований імператор Карл Великий. Ця велична історична пам'ятка стала першим німецьким об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

  • Старе місто в Любеку Хольстенські ворота, що колись були західним кордоном Любека, тепер є символом цього міста. Це частина історичного середмістя, яке розташоване на острові, оточеному залишками фортечних валів. Також Любек може похвалитися сотнею будинків зі статусом історичної архітектурної пам’ятки.

    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

    Старе місто в Любеку

    Хольстенські ворота, що колись були західним кордоном Любека, тепер є символом цього міста. Це частина історичного середмістя, яке розташоване на острові, оточеному залишками фортечних валів. Також Любек може похвалитися сотнею будинків зі статусом історичної архітектурної пам’ятки.

  • Марієнплац у Мюнхені Площа Марієнплац, назва якої перекладається як площа Святої Марії, є найвідомішою площею міста і розташована в самому серці старого міста в Мюнхені. Кілька разів на день туристи можуть помилуватися виставою на дзвіниці Нової ратуші. Під музику маленькі фігурки обертаються на високих висотах, розігруючи історичні сцени.

    Подорожуємо Німеччиною: куди варто поїхати

    Марієнплац у Мюнхені

    Площа Марієнплац, назва якої перекладається як площа Святої Марії, є найвідомішою площею міста і розташована в самому серці старого міста в Мюнхені. Кілька разів на день туристи можуть помилуватися виставою на дзвіниці Нової ратуші. Під музику маленькі фігурки обертаються на високих висотах, розігруючи історичні сцени.

    Автор: Сабіне Пешель, Микола Кондратенко


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Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

У Берліні повно стріт-арту - від графіті та муралів на стінах будинків і до невеликих інсталяцій. Не усе з цього є великим мистецтвом, іноді об'єкти стріт-арту з'являються нелегально, але багато з них точно варті уваги.  

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