Яскраві об'єкти стріт-арту в Берліні (фоторепортаж)

Стріт-арт у Берліні: яскраво, політично, урбаністично

Оранієнштрассе 195, Берлін-Кройцберг

Багато муралів несуть у собі політичні меседжі. Як і цей "Астронавт космонавт", створений Віктором Ешем. Його робота присвячена "холодній війні" між Радянським Союзом та США, зокрема, змаганню між ними у космосі. Для художника було важливим, щоб його мурал був поряд з місцем, де раніше стояв Берлінський мур. Малюнок розміром 22 на 14 метрів з 2007 року прикрашає один з будинків у районі Кройцберг.