 Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.03.2020

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Новини

Стрімке падіння на біржах Європи через коронавірус і заборону поїздок до США

Європейські фондові індекси обвалилися на тлі подальшого поширення коронавірусу на континенті та заборони Трампа на подорожі з ЄС до США.

Німецький біржевий індекс DAX просів на тлі епідемії коронавірусу до рівня 2016 року

Німецький біржевий індекс DAX просів на тлі епідемії коронавірусу до рівня 2016 року

Найважливіші європейські фондові індекси обвалилися на відкритті торгів у четвер, 12 березня. Падіння акцій європейських компанії відбувається на тлі поширення коронавірусу, падіння індексів на біржах в країнах Азії та Сполучених Штатах Америки та запровадження Дональдом Трампом заборони на подорожі з Європи до США.

Так, після відкриття Франкфуртської біржі головний німецький індекс DAX впав на 6,7 відсотка до 9745 пунктів. При цьому цей індекс знизився нижче позначки у 10000 пунктів вперше з середини 2016 року, коли спостерігалася криза на ринку нафти через падіння ціни на неї.

Так само значним виявилося падіння найважливішого французького індексу CAC 40, склавши 6,6 відсотка, та лондонського FTSE 100 - 6,5 відсотка. Аналогічні показники продемонстрували й майданчики у Італії, Іспанії та Швейцарії.

Німецька Lufthansa масово скорочує рейси через коронавірус

Німецька Lufthansa масово скорочує рейси через коронавірус

Авіалінії страждають від коронавірусу

Найбільші втрати при цьому продемонстрували акції європейських авіаліній, пише інформаційне агентство Reuters. На них особливо подіяла заборона Трампа на подорожі з Шенгенської зони до США. На тлі загального зниження попиту на перельоти через епідемію коронавірусу та масового скасування рейсів рішення Білого дому завдало значного удару по авіаперевізниках.

Так, акції європейської холдингової компанії Air France-KLM знизилися у ціні ще на 15 відсотків та сягнули найнижчої точки з серпня 2012 року.  Німецька компанія Lufthansa та британська British Airways разом втратили близько 9,5 відсотка власної вартості. Акції норвезької Norwegian Air Shuttle подешевшали на 20 відсотків.

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