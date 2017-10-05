Стрілянина в синагозі у Каліфорнії: є жертви

У Каліфорнії у місті Поувей, що за 40 кілометрів від Сан-Дієго, чоловік відкрив стрілянину у синагозі в суботу, 27 квітня, одразу після початку святкової служби. Внаслідок цього загинула одна жінка, а двоє чоловіків та одна дівчина отримали поранення, повідомила місцева поліція, передає агенція dpa. Правоохоронці затримали підозрюваного - 19-річного білого чоловіка із Сан-Дієго Джона Ернеста. Під час служби у синагозі перебувало близько сотні людей.

Синагога у місті Поувей

ФБР та слідчі допитали підозрюваного, щодо якого немає ніякої інформації про попередні злочини або його зв'язки з екстремістськими групами, повідомив шериф округу Сан-Дієго Вільям Гор. "Очевидно, що це буде розслідування вбивства", - зазначив він, додавши, що детективи також розглядають це як злочин на ґрунті ненависті. Правоохоронці переглядають повідомлення підозрюваного в соціальних мережах.

Люди біля синагоги після стрілянини

Поліція також з'ясовує, чи причетний підозрюваний до нещодавнього підпалу мечеті біля Сан-Дієго, та обшукала його будинок. Правоохоронці вважають, що підозрюваний діяв самостійно, повідомив шериф.

Президент США Дональд Трамп засудив атаку на синагогу, назвавши її злочином на ґрунті ненависті. "Ми рішуче засуджуємо зло антисемітизму і ненависті, яке має бути переможеним", - заявив він.