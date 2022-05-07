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Греція масово та насильно відправляє біженців до Туреччини. Як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Румуни про нелюдські умови праці на м'ясокомбінаті в Німеччині. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл.