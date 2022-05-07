Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Стрес

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стрес".

Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Війна та материнство: українки передчасно стають мамами через стрес (07.05.2022) 07.05.2022

Вагітні українські жінки та породіллі у сховищах - такі світлини побачив увесь світ. Багатьом українкам доводиться народжувати не лише у непридатних для пологів умовах, а й раніше призначеного терміну.
Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео)

Тренування евакуації дітей - зайвий стрес чи допомога? (відео) 02.02.2022

На фоні загрози російського вторгнення, чи варто школам більше піклуватися про безпеку учнів? Чи це тільки призводить до більшої паніки в суспільстві?

Як собаки і кішки рятують солдатів на передовій (13.01.2022) 13.01.2022

Українські військовослужбовці розповідають, що собаки і кішки на передовій попереджають своєю поведінкою про можливі обстріли, а також знімають стрес. Ось кілька історій.

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021)

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021) 17.12.2021

Берлінський оператор громадського транспорту BVG вирішив допомогти пасажирам знизити передріздвяний стрес та випустив їстівні заспокійливі квитки, просочені маслом конопель.
Що мають спільного музика й секс в умовах пандемії?

Що мають спільного музика й секс в умовах пандемії? 29.07.2021

Доведено науково: музика позитивно впливає на нас і навіть допомагає емоційно долати кризи на кшталт пандемії коронавірусної хвороби. Науковці з Інституту Макса Планка нещодавно опублікували відповідне дослідження.

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше

Скорочений робочий тиждень в Ісландії: менше працювати здоровіше і продуктивніше 08.07.2021

Завдяки двом експериментам ісландці довели, що скорочений робочий тиждень - це добре як для продуктивності праці, так і для здоров’я працівників. Зарплата при цьому, звичайно ж, не скорочується.

"Чупа-чупс"-тести на "ковід" для школярів початкової школи в Німеччині (11.05.2021) 11.05.2021

Посмоктати паличку-тест замість неприємного колупання у носі? Цим новим методом у Німеччині вирішили зменшити школярам стрес від щотижневого тестування на коронавірус.

Стрес-тести БілАЕС: чи безпечна ця АЕС для ЄС і України?

Стрес-тести БілАЕС: чи безпечна ця АЕС для ЄС і України? 02.03.2021

Європейські експерти з ядерної безпеки ENSREG 2-3 березня ухвалять звіт щодо Білоруської АЕС. Чи безпечна БілАЕС, що про неї думають в Україні та для чого роблять стрес-тести атомних електростанцій - у матеріалі DW.

Що таке "зелена" терапія (29.12.2020) 29.12.2020

Садівництво як терапія? Психологи стверджують, що "зелена" терапія допомагає при стресах, депресіях та інших психічних розладах. Дивіться, як саме.

Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину

Поради для щасливих стосунків - навіть під час карантину 20.12.2020

Підтримувати щасливі стосунки - непросте завдання навіть у звичайні часи, а під час пандемії та карантину це стає ще складнішим. Як можна успішно долати цей складний для стосунків час?
Доторкнись, пригорни, або Важливість тілесного контакту у часи коронавірусу

"Доторкнись, пригорни", або Важливість тілесного контакту у часи коронавірусу 11.12.2020

Хто найбільше постраждав від відсутності контактів у період епідемії коронавірусу і чим компенсувати вимушене соціальне дистанціювання? Науковець з університету Лейпцига має кілька порад.

"Острів столітніх": рецепт довголіття від сторічних греків (21.08.2020) 21.08.2020

Грецька Ікарія відома як "острів столітніх": кожному третьому мешканцю острова - понад 90 років. У чому ж таємниця такого довголіття? У відсутності стресу, здоровому харчуванні чи, може, сексі?

Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку

Стрес через коронавірус: пандемія тисне німцям на психіку 15.07.2020

Кожен другий житель Німеччини нервово реагує на COVID-19, з'ясували соціологи. Хто відчуває найбільший психологічний дискомфорт: чоловіки чи жінки, молодь чи літні люди?

Останній хлопець на селі: з карти Росії зникає дедалі більше поселень - "Європа у фокусі" (06.07.2020) 06.07.2020

Греція масово та насильно відправляє біженців до Туреччини. Як в Італії винагороджують за боротьбу з COVID-19. У Франції рятують від вимирання альбатросів. Румуни про нелюдські умови праці на м'ясокомбінаті в Німеччині. Через урбанізацію у Росії вимерло понад 20 тисяч сіл.
Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея)

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини (фотогалерея) 03.01.2020

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт.

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини

Чому тілесний контакт є життєво важливим для людини 03.01.2020

У сучасному світі, коли нам доводиться частіше спілкуватися через смартфон, ніж безпосередньо, ми швидко забуваємо, наскільки важливими для нас є людські дотики й тілесний контакт.

Інші статті