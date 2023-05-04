Східні танці проти депресії: як стати зіркою соцмереж

01.03.2024 1 березня 2024 р.

Їй 44 роки, вона важить понад 100 кг. Утім, ні вік, ні вага не заважають їй займатися східними танцями. Ба більше - стати зіркою соцмереж. Саме танці допомогли жительці Київщини Ірині Карпенко-Гольцевій подолати стрес від війни і повірити в себе.