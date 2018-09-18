Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС

Колишній радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон планує витратити "80 відсотків" свого часу в Європі, аби допомогти популістам виграти вибори до Європарламенту, що відбудуться в травні 2019 року. Про це Беннон заявив у суботу, 22 вересня, виступаючи в Римі, повідомляє агенція dpa.

Як зазначив Беннон, після листопадових виборів до Конгресу США він буде проводити "80 відсотків свого часу в Європі, готуючись до виборів до Європарламенту".

У Римі Беннон презентував свою нову ініціативу під назвою "Рух" (The Movement), котра, за його словами, об'єднає партії зі спільними інтересами, аби надавати одне-одному необхідну допомогу, "потрібну, аби виграти вибори". "Рух" Беннона вже підтримала італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі", до якої належить італійський міністр внутрішніх справ та віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні.

Водночас, німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) поки що не висловлювала підтримку ініціативі Беннона.

Нагадаємо, що в липні інтернет-портал The Daily Beast повідомив, що колишній радник Трампа Стівен Беннон планує заснувати в Брюсселі фонд з метою підтримки європейських популістів. Зокрема, він начебто має намір сформувати "правопопулістську супергрупу" в Європарламенті, до якої увійдуть більше третини депутатів.

Деякі німецькі політики вже виступали з заявами щодо необхідності протистояти планам екс-радника президента США з підтримки правих популістів у Європі.