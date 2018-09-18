 Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 22.09.2018

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Новини

Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС

Екс-радник Дональда Трампа Стівен Беннон повідомив про плани допомогти правопопулістам виграти вибори в Європарламент.

Стівен Беннон хоче допомогти правопопулістам ЄС виграти вибори до Європарламенту

Стівен Беннон хоче допомогти правопопулістам ЄС виграти вибори до Європарламенту

Колишній радник президента США Дональда Трампа Стівен Беннон планує витратити "80 відсотків" свого часу в Європі, аби допомогти популістам виграти вибори до Європарламенту, що відбудуться в травні 2019 року. Про це Беннон заявив у суботу, 22 вересня, виступаючи в Римі, повідомляє агенція dpa.

Як зазначив Беннон, після листопадових виборів до Конгресу США він буде проводити "80 відсотків свого часу в Європі, готуючись до виборів до Європарламенту".

У Римі Беннон презентував свою нову ініціативу під назвою "Рух" (The Movement), котра, за його словами, об'єднає партії зі спільними інтересами, аби надавати одне-одному необхідну допомогу, "потрібну, аби виграти вибори". "Рух" Беннона вже підтримала італійська правопопулістська партія "Ліга Півночі", до якої належить італійський міністр внутрішніх справ та віце-прем'єр-міністр Маттео Сальвіні.

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Водночас, німецька правопопулістська партія "Альтернатива для Німеччини" (АдН) поки що не висловлювала підтримку ініціативі Беннона.

Нагадаємо, що в липні інтернет-портал The Daily Beast повідомив, що колишній радник Трампа Стівен Беннон планує заснувати в Брюсселі фонд з метою підтримки європейських популістів. Зокрема, він начебто має намір сформувати "правопопулістську супергрупу" в Європарламенті, до якої увійдуть більше третини депутатів.

Деякі німецькі політики вже виступали з заявами щодо необхідності протистояти планам екс-радника президента США з підтримки правих популістів у Європі.

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