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Стівен Беннон

Стівен Беннон - американський публіцист, кінопродюсер, політичний радник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стівен Беннон".

Публіцист, кінопродюсер, політичний радник Стівен Беннон відстоює крайні праві погляди. Він керував інформаційним порталом Breitbart, який є відомий своєю правопопулітською та крайнє правою позицією. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Стівен Беннон короткий час був радником американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Дональд Трамп помилував свого ексрадника Стівена Беннона

Дональд Трамп помилував свого ексрадника Стівена Беннона 20.01.2021

Прокурори звинуватили Беннона в обмані прихильників Трампа, які пожертвували гроші на кампанію приватного будівництва стіни на кордоні США з Мексикою. Беннона відпустили під заставу, суд мав розпочатися у травні.
Ексрадника Трампа Стівена Беннона затримали за підозрою в шахрайстві

Ексрадника Трампа Стівена Беннона затримали за підозрою в шахрайстві 20.08.2020

Слідчі обвинувачують Стівена Беннона та ще трьох осіб у тому, що вони незаконно скористалися грошима, отриманими під час кампанії зі збору коштів на спорудження стіни на кордоні з Мексикою.
Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС

Стратег Трампа хоче допомогти правопопулістам виграти вибори в ЄС 22.09.2018

Екс-радник Дональда Трампа Стівен Беннон повідомив про плани допомогти правопопулістам виграти вибори в Європарламент.

Політики ФРН виступають проти планів екс-радника Трампа

Політики ФРН виступають проти планів екс-радника Трампа 23.07.2018

Колишній радник президента США Стівен Беннон, за даними ЗМІ, має плани з підтримки правих популістів у Європі. Німецькі політики висловлюють занепокоєння.
Facebook посеред нового скандалу із зловживання даних користувачів

Facebook посеред нового скандалу із зловживання даних користувачів 20.03.2018

Це питання виникає постійно: наскільки надійним є захист приватних даних на Facebook? Соцмережа знову вимушена виправдовуватись. Цього разу це ще й пов'язано з Дональдом Трампом.
Білий дім Трампа: робота на виліт

Білий дім Трампа: робота на виліт 14.03.2018

Очільник ФБР, директорка з комунікацій, економічний радник - жоден з них більше не працює на президента Трампа. Хтось пішов у відставку добровільно, когось звільнили. Уряд США нестабільний, як ніколи раніше.

І ти, Тіллерсоне..? Найгучніші відставки в команді Трампа (13.03.2018) 13.03.2018

Рекс Тіллерсон втратив посаду держсекретаря США в команді Дональда Трампа. Це не перша відставка в Білому домі. Найгучніші звільнення довкола Трампа - у добірці DW.
Беннон відмежувався від критики в бік родини Трампа

Беннон відмежувався від критики в бік родини Трампа 08.01.2018

Критичні зауваження щодо дій команди нинішнього президента США Дональда Трампа стосувалися Пола Манафорта, а не родини Трампа, запевнив колишній головний стратег Білого дому Стівен Беннон.
Трамп збирається позиватися проти свого екс-радника Беннона

Трамп збирається позиватися проти свого екс-радника Беннона 04.01.2018

Президент США Дональд Трамп публічно відмежувався від свого колишнього головного стратега Стівена Беннона. На думку Трампа, той втратив не тільки роботу, але й "глузд". Глава Білого дому має намір звернутися до суду.

ЗМІ: радники Трампа користувалися приватною поштою для службового листування

ЗМІ: радники Трампа користувалися приватною поштою для службового листування 26.09.2017

Джаред Кушнер, Райнс Прібус, Стів Беннон та інші радники Дональда Трампа використовували приватні електронні скриньки для службового листування, повідомляють американські медіа.
Головний стратег Трампа Стівен Беннон іде у відставку

Головний стратег Трампа Стівен Беннон іде у відставку 18.08.2017

У Білому домі підтвердили, що 18 серпня - останній робочий день головного радника Дональда Трампа.
Трамп виключив Беннона зі складу Ради національної безпеки США

Трамп виключив Беннона зі складу Ради національної безпеки США 05.04.2017

Старший радник прзеидента США Дональда Трампа Стівен Беннон більше не входитиме до складу Ради національної безпеки США.

Стівен Беннон: Кілька фактів про Дарта Вейдера в Білому домі

Стівен Беннон: Кілька фактів про "Дарта Вейдера" в Білому домі 02.02.2017

Професійний військовий, банкір, медійник: Стівен Беннон має непересічну біографію. Та не меншу інтригу обіцяє й наступний етап його життя, адже, здається, вплив Беннона в адміністрації Трампа дедалі зростає.

Проблематична "п'ятірка" Трампа (відео) 13.01.2017

Послужний список тих, хто поряд із Дональдом Трампом, ймовірно, буде керувати Сполученими Штатами у наступні 4 роки, викликає подив. Від них навряд чи можна чекати твердості щодо Кремля. І відданості демократії.

5 найодіозніших в команді Трампа (12.01.2017) 12.01.2017

Джаред Кушнер, Рекс Тіллерсон, Майкл Флінн, Стівен Мнучін, Стівен Беннон - найбільш суперечливі кандидати із запропонованих Трампом осіб у свою команду. DW зібрала факти про них.

Трамп розповів, що буде з його бізнесом під час президентства

Трамп розповів, що буде з його бізнесом під час президентства 22.11.2016

За словами Дональда Трампа, він уникне конфлікту інтересів між бізнесом та керуванням державою. В інтерв'ю The New York Times він також заперечив вплив на нього з боку ультраправих сил.
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