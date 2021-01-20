Стівен Беннон - американський публіцист, кінопродюсер, політичний радник. На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "Стівен Беннон".

Публіцист, кінопродюсер, політичний радник Стівен Беннон відстоює крайні праві погляди. Він керував інформаційним порталом Breitbart, який є відомий своєю правопопулітською та крайнє правою позицією. Після перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у США Стівен Беннон короткий час був радником американського президента. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.