 Столтенберг: Союзники США по НАТО суттєво збільшать оборонні витрати | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 24.01.2019

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Новини

Столтенберг: Союзники США по НАТО суттєво збільшать оборонні витрати

Союзники США по НАТО мають намір збільшити фінансування оборонної сфери до кінця наступного року на 100 мільярдів доларів, заявив генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг

Країни-члени НАТО, не враховуючи Сполучених Штатів Америки, мають намір до кінця наступного року додатково виділити на оборону близько 100 мільярдів доларів США. Про це заявив генеральний секретар організації Єнс Столтенберг, виступаючи у четвер, 24 січня, на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, інформує агенція dpa.

DW.COM

Говорячи про оборонні витрати держав-членів НАТО, слід враховувати і їхню активність в рамках альянсу, вважає глава міноборони ФРН Урсула фон дер Ляєн. (17.03.2017)

Збільшення європейськими країнами витрат на оборону потрібне не для того, щоб догодити Вашингтону, а для гарантування власної безпеки, вважає генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг. (04.04.2017)

Він повідомив, що до 2024 року додаткові оборонні видатки членів блоку, за винятком США, зростуть на 350 мільярдів доларів порівняно з їхніми витратами у 2016 році. У 2016 році оборонні витрати країн-членів НАТО у Європі становили майже 238 мільярдів доларів, а США - понад 650 мільярдів доларів.

Як відомо, президент США Дональд Трамп постійно вимагає, щоб інші країни-члени НАТО збільшили оборонні видатки до принаймні двох відсотків ВВП - як це передбачають рішення, ухвалені на саміті Альянсу в Уельсі у 2014 році.

Під час саміту в Уельсі 2014 року лідерами країн НАТО було ухвалене рішення заморозити скорочення оборонних видатків та упродовж десяти наступних років довести цей показник до двох відсотків ВВП. За попередніми оцінками, приведеними на офіційному сайті НАТО, у 2018 році США виділили на оборону 3,5 відсотка ВВП, у той час як їхні союзники по НАТО - у середньому 1,47 відсотка. Серед європейських країн показника оборонних витрат у два відсотки ВВП за підсумками 2018 року досягли лише чотири країни - Греція (2,27 відсотка), Естонія (2,14), Великобританія (2,1) та Латвія (2). Близькими до цього показника є також Польща (1,98), Литва (1,96), Румунія (1,93) та Франція (1,81). Німеччина торік витратила на сферу оборони 1,24 відсотка ВВП, практично стільки ж витратила і Канада (1,23). Найнижчі показники - в Люксембургу (0,55), Бельгії (0,93) та Іспанії (0,93).

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