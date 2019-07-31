Столтенберг: НАТО не почне гонку озброєнь після припинення дії ракетного договору

Північноатлантичний альянс не намагатиметься почати гонку озброєнь після припинення дії Договору про ліквідацію ракет середньої та меншої дальності (ДРСМД) між Росією та США. Про це у п'ятницю, 2 серпня, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. "Ми не хочемо нової гонки озброєнь. Ми не маємо наміру розміщувати нові наземні ядерні ракети в Європі", - заявив він на пресконференції у Брюсселі, цитує агенція AFP.

Він також наголосив, що союзники по НАТО не робитимуть "необдуманих кроків" та не планують одразу відповідати на дії Росії дзеркальними кроками, цитує Reuters.

Альянс також висловив розчарування через те, що Росія не виявила бажання і не зробила жодних кроків для повернення до виконання зобов'язань за угодою. "Ситуація, коли США повністю дотримуються договору, а Росія - ні, не є стабільною", - йдеться у заяві НАТО.

Перед цим держсекретар США Майк Помпео оголосив про офіційний вихід США з угоди про РСМД починаючи з 2 серпня. "Росія повністю відповідальна за припинення дії договору", - йдеться у його заяві.

Водночас міністерство закордонних справ Росії незадовго до цього повідомило про припинення дії ракетного договору "за ініціативою американської сторони". Москва, крім того, запропонувала США та Північноатлантичному альянсу (НАТО) оголосити спільний мораторій на розміщення ракет меншої і середньої дальності. У НАТО назвали цю пропозицію такою, що не викликає "жодної довіри".

Нагадаємо, США і НАТО звинувачують РФ у порушенні ДРСМД через виробництво ракет 9М729 (SSC-8 за класифікацією Альянсу). У Москві стверджують, що це не є порушенням угоди. У грудні США заявили про намір вийти з ДРСМД, однак на прохання деяких союзників по НАТО, зокрема ФРН, дали Росії ще два місяці на знищення ракет 9М729. Оскільки цього не відбулося, то на початку лютого Вашингтон почав процедуру виходу з ДРСМД. Своєю чергою, 3 липня президент РФ Володимир Путін підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Цей договір підписали у 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Документ фіксує відмову сторін випробовувати, виробляти і мати балістичні ракети наземного базування середньої (від однієї тисячі до 5,5 тисячі кілометрів) і малої (від 500 до тисячі кілометрів) дальності. Такі ракети несуть велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини і не залишають шансів підготуватися до удару або перехопити ракету.