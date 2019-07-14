 Столтенберг: Берлін, Франкфурт і Мюнхен - в зоні досяжності ракети РФ | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.07.2019

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Столтенберг: Берлін, Франкфурт і Мюнхен - в зоні досяжності ракети РФ

Генсек НАТО зазначив, що ракетна система РФ може уразити Берлін, Франкфурт і Мюнхен, та закликав РФ використати "останній шанс" для збереження ДРСМД.

Єнс Столтенберг

Єнс Столтенберг

Росія має зробити все, щоб "зберегти життєздатність" Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у статті для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікованій у понеділок, 15 липня.

"В іншому разі вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, внаслідок чого світ стане менш стабільним для всіх нас", - зазначив Столтенберг, закликавши РФ використати "останній шанс" для збереження ДРСМД.

Генсек Північноатлантичного альянсу також попередив про те, що Росія вже розробила і розмістила нову ядерну ракетну систему середньої дальності. "Цю ракетну систему легко пересувати і легко приховати. Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, розташовані в зоні її досяжності", - застеріг Столтенберг.

ЄС закликав РФ зберегти ДРСМД

Напередодні Євросоюз закликав Росію до збереження і дотримання ДРСМД. За два тижні, 2 серпня, спливає термін, з якого Вашингтон і Москва оголосили про призупинення угоди. Верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні зазначила, що найближчі дні є останньою можливістю для діалогу і "вживання необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки". Євросоюз також закликав США та РФ до більшого скорочення арсеналів, в тому числі ядерних озброєнь.

DW.COM

Найближчі дні стануть останньою можливістю для діалогу та збереження Договору про ракети середньої та малої дальності, заявила головна дипломатка ЄС Федеріка Могеріні за три тижні до закінчення дії цієї угоди. (14.07.2019)

Текст закону про призупинення дії ракетного договору зі США опублікований в РФ і таким чином набув чинності. (03.07.2019)

Нагадаємо, 1 лютого цього року держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. США та союзники в НАТО закидали Москві порушення договору, зокрема, через виробництво Росією крилатої ракети SSC-8 (російська назва 9М729). 3 липня президент Росії Володимир Путін так само підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання. Подібні ракети становлять велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його. 

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