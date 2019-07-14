Столтенберг: Берлін, Франкфурт і Мюнхен - в зоні досяжності ракети РФ

Росія має зробити все, щоб "зберегти життєздатність" Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), зазначив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у статті для німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), опублікованій у понеділок, 15 липня.

"В іншому разі вона нестиме повну відповідальність за припинення дії договору, внаслідок чого світ стане менш стабільним для всіх нас", - зазначив Столтенберг, закликавши РФ використати "останній шанс" для збереження ДРСМД.

Генсек Північноатлантичного альянсу також попередив про те, що Росія вже розробила і розмістила нову ядерну ракетну систему середньої дальності. "Цю ракетну систему легко пересувати і легко приховати. Німецькі міста, такі як Берлін, Франкфурт і Мюнхен, розташовані в зоні її досяжності", - застеріг Столтенберг.

ЄС закликав РФ зберегти ДРСМД

Напередодні Євросоюз закликав Росію до збереження і дотримання ДРСМД. За два тижні, 2 серпня, спливає термін, з якого Вашингтон і Москва оголосили про призупинення угоди. Верховна представниця ЄС з безпекової та зовнішньої політики Федеріка Могеріні зазначила, що найближчі дні є останньою можливістю для діалогу і "вживання необхідних заходів для збереження цього важливого компонента архітектури європейської безпеки". Євросоюз також закликав США та РФ до більшого скорочення арсеналів, в тому числі ядерних озброєнь.

Нагадаємо, 1 лютого цього року держсекретар США Майк Помпео оголосив про призупинення участі США у ДРСМД. США та союзники в НАТО закидали Москві порушення договору, зокрема, через виробництво Росією крилатої ракети SSC-8 (російська назва 9М729). 3 липня президент Росії Володимир Путін так само підписав закон про призупинення участі його країни в ДРСМД.

Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності підписали в 1987 році генеральний секретар ЦК КПРС Михайло Горбачов і президент США Рональд Рейган. Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5,5 тисячі кілометрів, а також їхні випробування і розгортання. Подібні ракети становлять велику загрозу, оскільки здатні досягти цілі за лічені хвилини та не залишають противнику шансів підготуватися до удару або перехопити його.

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