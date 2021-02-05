На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Стокгольмський арбітраж". Під Стокгольмським арбітражем розуміють Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (ТПС).

Стокгольмський арбітраж є комерційним арбітражним судом. Це одна з небагатьох установ у світі, що займається економічними суперечками між державами. Його було створено ще 1917-го року. Він є незалежним підрозділом Стокгольмської торгової палати. У 1970-х роках його визнали як нейтральне місце розгляду торговельних суперечок між США та Радянським Союзом. Тим часом щорічно в арбітражах ТПС беруть сторони з 30-40 країн світу.