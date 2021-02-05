Познайомтесь з новою DW

Скористайтесь ексклюзивною можливістю ознайомитися з бета-версією нової DW. Своєю думкою Ви можете нам допомогти зробити нову DW ще кращою.

Відвідати нову DW

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Стокгольмський арбітраж

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті DW, які відповідають пошуковому запиту "Стокгольмський арбітраж". Під Стокгольмським арбітражем розуміють Арбітражний інститут Торгової палати Стокгольма (ТПС).

Стокгольмський арбітраж є комерційним арбітражним судом. Це одна з небагатьох установ у світі, що займається економічними суперечками між державами. Його було створено ще 1917-го року. Він є незалежним підрозділом Стокгольмської торгової палати. У 1970-х роках його визнали як нейтральне місце розгляду торговельних суперечок між США та Радянським Союзом. Тим часом щорічно в арбітражах ТПС беруть сторони з 30-40 країн світу.

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України

Стокгольмський арбітраж відхилив позов Коломойського проти України 05.02.2021

Багатомільярдний позов Ігоря Коломойського та його партнера проти України до Стокгольмського арбітражу було відхилено після шести років судового розгляду, повідомив міністр юстиції України Денис Малюська.
Польська компанія виграла у Газпрому арбітраж на 1,5 мільярда доларів

Польська компанія виграла у "Газпрому" арбітраж на 1,5 мільярда доларів 30.03.2020

Польська нафтогазова компанія PGNiG заявила, що виграла арбітраж проти "Газпрому". Тепер російська компанія має відшкодувати PGNiG 1,5 мільярда доларів.

Нафтогаз і Газпром підписали контракт на транзит газу

"Нафтогаз" і "Газпром" підписали контракт на транзит газу 31.12.2019

Угода щодо транзиту газу, укладена між "Нафтогазом" та "Газпромом" на п'ять років, містить принцип "качай або плати".
Газпром сплатив Нафтогазу 2,9 мільярда доларів газового боргу

"Газпром" сплатив "Нафтогазу" 2,9 мільярда доларів газового боргу 27.12.2019

У Києві та Москві повідомили про сплату "Газпромом" 2,9 мільярда доларів газового боргу Україні.

Транзит із присмаком корупції. Слабкі місця газової угоди

Транзит із присмаком корупції. Слабкі місця газової угоди 24.12.2019

Успіх газових переговорів у Мінську забезпечить транзит у короткостроковій перспективі, але водночас може повернути старі корупційні схеми, попереджають експерти.
Юрій Вітренко про борги Газпрому і крадіжку газу (відео)

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "крадіжку" газу (відео) 02.12.2019

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Юрій Вітренко про борги "Газпрому" і "безгоспний" газ (02.12.2019) 02.12.2019

Чи краде Україна російський газ? Хто, де і коли вирішить суперечку між "Нафтогазом" та "Газпромом"? І хто зазіхає на роль головного транзитера газу з Росії? Про це виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко розповів в ексклюзивному інтерв'ю DW.

Нафтогаз заявив про чергову перемогу над Газпромом

"Нафтогаз" заявив про чергову перемогу над "Газпромом" 27.11.2019

У "Нафтогазі" повідомили про перемогу в апеляції щодо першої скарги "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу.
Нафтогаз: Готові прийняти від Газпрому газ як виплату за рішеннями арбітражу

"Нафтогаз": Готові прийняти від "Газпрому" газ як виплату за рішеннями арбітражу 25.11.2019

Замість майже трьох мільярдів доларів за рішенням Стокгольмского арбітражу "Газпром" може розрахуватися з "Нафтогазом" паливом, заявив виконавчий директор групи "Нафтогаз" Юрій Вітренко.
У Нафтогазі відповіли на пропозицію Путіна обнулити борги РФ

У "Нафтогазі" відповіли на пропозицію Путіна "обнулити" борги РФ 06.11.2019

Голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв заявив, що не збирається "обнуляти" 22 мільярди доларів боргів РФ. Коболєв додав, що не вірить у "дешевий російський газ", і нагадав, що РФ не виконує рішення Стокгольмського арбітражу.
Нафтогаз вимагає від Газпрому переглянути транзитний тариф

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути транзитний тариф 05.11.2019

"Нафтогаз" вимагає від "Газпрому" переглянути транзитний тариф і виплатити понад 12,2 мільярда доларів. Про це йдеться у новому позові, поданому до Стокгольмського арбітражу. Рішення арбітражу очікується в 2021 році.
Нафтогаз надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти Газпрому

"Нафтогаз" надіслав до Стокгольмського арбітражу нові позовні вимоги проти "Газпрому" 02.11.2019

Українська компанія розраховує, що рішення з нового арбітражу буде прийняте у 2021 році, заявив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко. Позовні вимоги становлять 12 мільярдів доларів.
Починаються слухання апеляції Газпрому на рішення Стокгольмського арбітражу

Починаються слухання апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу 09.10.2019

Шведський суд починає розгляд апеляції "Газпрому" на рішення Стокгольмського арбітражу на користь українського "Нафтогазу". Рішення очікується за кілька місяців.
Борг Газпрому перед Нафтогазом зріс на 10 відсотків

Борг "Газпрому" перед "Нафтогазом" зріс на 10 відсотків 24.09.2019

Борг "Газпрому" перед НАК "Нафтога України" зріс на 10 відсотків. Російська газова компанія вже заборгувала "Нафтогазу" 2,817 мільярда доларів, повідомили в Україні.
Суди у Нідерландах та Люксембурзі відхилили апеляції Газпрому - Нафтогаз

Суди у Нідерландах та Люксембурзі відхилили апеляції "Газпрому" - "Нафтогаз" 19.07.2019

Апеляційний суд Амстердама та окружний суд Люксембургу відхилили апеляції "Газпрому" щодо примусового виконання рішення Стокгольмського арбітражу, заявили в "Нафтогазі".
Апеляційний суд дозволив стягнути з ОПЗ борг на користь компанії Фірташа

Апеляційний суд дозволив стягнути з ОПЗ борг на користь компанії Фірташа 20.05.2019

Апеляційний суд у Києві визнав законним рішення Стокгольмського арбітражу, згідно з яким Одеський припортовий завод має сплатити Ostchem Holding Limited понад 250 мільйонів доларів за постачання газу.
Інші статті