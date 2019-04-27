 Стерджен обстоює право Шотландії обрати свій шлях | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 28.04.2019

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Новини

Стерджен обстоює право Шотландії обрати свій шлях

Парламентська система Великобританії не функціонує належним чином, тож Шотландії потрібно робити власний вибір щодо свого майбутнього, вважає лідерка Шотландської національної партії Нікола Стерджен.

Нікола Стерджен

Нікола Стерджен

Перша міністерка уряду Шотландії Нікола Стерджен переконана, що настав час для регіону зробити вибір на користь самостійності, і Лондон не повинен цьому заважати. Про це вона заявила в неділю, 28 квітня, під час виступу на весняній конференції Шотландської національної партії, яку Стерджен очолює.

"Без сумніву, останні три роки показали, що для Шотландії вестмінстерська система (британський парламент) порушена", - зазначила Стерджен, цитує агенція новин Reuters. "Тепер наше завдання полягає в тому, щоб домогтися зростання підтримки незалежності", - додала вона. Ще одне завдання партії, за словами першої міністерки, - забезпечити, щоб у майбутньому жоден уряд у Лондоні "не зміг стати на шляху права Шотландії на вибір".

Як повідомлялося, останні соціологічні дослідження засвідчили зростання числа прихильників незалежності Шотландії від Великобританії до 49 відсотків.

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Нещодавно Стерджен заявила, що виступає за проведення наступного референдуму щодо виходу Шотландії зі складу Сполученого Королівства. Такий референдум потрібно провести до 2021 року, тобто до завершення повноважень нинішнього парламенту Шотландії, зазначила Стерджен. Законопроект, що регламентує проведення такого референдуму, буде розроблено до кінця 2019 року, додала вона.

У 2014 році 55 відсотків шотландців проголосували проти незалежності від Великобританії під час референдуму, 45 відсотків висловилися "за" таку пропозицію. А вже у 2016 році під час референдуму щодо Brexit більшість шотландців не підтримали вихід зі складу ЄС.

Нікола Стерджен стверджує, що Brexit усе змінив, оскільки Шотландію не повинні проти її волі вивести зі складу ЄС.

Новий референдум повинен санкціонувати уряд Великобританії. Раніше Стерджен визнавала, що нинішній британський уряд консерваторів виступатиме проти референдуму, але висловила сподівання, що ситуація зміниться.

Наступні парламентські вибори у Шотландії мають відбутися у травні 2021 року.

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