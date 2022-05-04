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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стартап".
Стартап є відносно новим економічним терміном. Старптами називають молоді компанії, які мають передусім дві головні ознаки: в основі їхньої діяльності лежать інноваційні ідеї, а також прагнення досягти швидкого зростання. Кремнієва долина в Каліфорнії (США) вважається справжнім інкубатором стартапів. Саме звідти почали свій розвиток такі нинішні велетні як Google, Facebook, eBay, PayPal, Amazon, Uber. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.
Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.
Як зі сміття зробити високотехнологічний продукт? Грузинський стартап навчився з кришечок від пляшок виготовляти USB-кабелі. Крім того, молодь почала їх збирати на вулиці і приносити як сировину, бо натомість безкоштовно отримує USB-кабель.