На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стартап".

Стартап є відносно новим економічним терміном. Старптами називають молоді компанії, які мають передусім дві головні ознаки: в основі їхньої діяльності лежать інноваційні ідеї, а також прагнення досягти швидкого зростання. Кремнієва долина в Каліфорнії (США) вважається справжнім інкубатором стартапів. Саме звідти почали свій розвиток такі нинішні велетні як Google, Facebook, eBay, PayPal, Amazon, Uber. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.