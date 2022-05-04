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Стартап

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "стартап".

Стартап є відносно новим економічним терміном. Старптами називають молоді компанії, які мають передусім дві головні ознаки: в основі їхньої діяльності лежать інноваційні ідеї, а також прагнення досягти швидкого зростання. Кремнієва долина в Каліфорнії (США) вважається справжнім інкубатором стартапів. Саме звідти почали свій розвиток такі нинішні велетні як Google, Facebook, eBay, PayPal, Amazon, Uber. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов

Стартап Jicki пропонує безкоштовні курси німецької та української мов 04.05.2022

Стартап із Фрайбурга пропонує курс німецької для українських біженців, а для тих, хто біженців приймає, - курс української. Подробиці - у статті DW.

Українські виробники е-байків про війну та ведення бізнесу (02.05.2022) 02.05.2022

Український стартап з виробництва електровелосипедів розповів, як в умовах війни зберегти свій бізнес та не втратити дух.
У США засновницю біостартапу Theranos визнали винною у шахрайстві

У США засновницю біостартапу Theranos визнали винною у шахрайстві 04.01.2022

Елізабет Холмс, засновницю медичного стартапу з діагностики захворювань за однією краплею крові, визнали винною у шахрайстві. Їй може загрожувати до 80 років позбавлення волі.

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021)

Їстівний квиток з… конопель (17.12.2021) 17.12.2021

Берлінський оператор громадського транспорту BVG вирішив допомогти пасажирам знизити передріздвяний стрес та випустив їстівні заспокійливі квитки, просочені маслом конопель.

Стартап для дітей з інвалідністю (18.11.2021) 18.11.2021

Батько-одинак Петр Смераль змушений був залишити роботу, щоб доглядати за донькою, яка має важку інвалідність. Він вирішив виробляти та продавати смажений солоний горошок, допомагаючи сім’ям дітей-інвалідів.
Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео)

Фермерство майбутнього за допомогою... риб (відео) 29.10.2021

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Ось як це працює.

Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021)

Аквапоніка: фермерство за допомогою… риб (22.10.2021) 22.10.2021

Свіжі овочі без пестицидів як фермерство майбутнього. У Нідерландах запустили стартап Phood Farm, який поєднав вирощування рослин без ґрунту з розведенням риб. Це називається аквапоніка - система, яку можна створити навіть на власному балконі чи в саду.

Робот-носильник сумок (19.10.2021) 19.10.2021

Набридло самому тягати сумки? Можете завести механічного помічника. Щоправда, поки що підняти він може мало, а коштує багато. Але розробники кажуть, що це лише початок…

У Німеччині вже не розігнатися? - Європа у фокусі (відео)

У Німеччині вже не розігнатися? - "Європа у фокусі" (відео) 04.10.2021

Німеччина: чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Австрія: танення льодовиків загрожує зсувами й повенями. Греція: вино з морського дна за старовинним рецептом. Чехія: навіщо дітям з інвалідністю стартап.

Рекорди швидкості на німецьких автобанах в минулому? - "Європа у фокусі" (04.10.2021) 04.10.2021

Чому німці бояться обмеження швидкості на дорогах. Як в Австрії тануть льодовики. Навіщо в Греції вино відправляють на морське дно. Для чого дітям з інвалідністю в Чехії створили стартап. Як собаки рятують потопаючих в Італії.

Навіщо потрібен шестикрилий літак? (10.09.2021) 10.09.2021

Американський стартап хоче здійснити революцію в авіапромисловості. Він працює над створення шестикрилого літака, яка споживатиме на 70% менше палива. Як це можливо?

Штучні вулики з переробленого пластика врятують бджіл від паразитів? (27.08.2021) 27.08.2021

Німецькі розробники, схоже, знайшли спосіб захистити колонії бджіл від паразитів. Це вулики… з переробленого пластику!

У Німеччині презентували електромобіль на сонячних батареях (29.07.2021) 29.07.2021

Мюнхенський стартап створив автомобіль, який працює на енергії сонця. Розробники обіцяють, що отриманої за день енергії сонця вистачить на 30 км пробігу, а заряду акумулятора – на 305 км.

Дистанційний вантажник: віддалена робота, доступна й жінкам (19.07.2021) 19.07.2021

Каліфорнійський стартап "телепортує" працівників по всьому світу. І це не традиційні офісні фахівці, а оператори навантажувачів на складах. Ось як це працює!

Як німці подовжують життя кросівкам (15.07.2021) 15.07.2021

Чим не бізнес-ідея? Спершу цей берлінський швець просто ремонтував кросівки. А тепер почав виготовляти власне екологічне взуття. Бонусом до покупки є безкоштовний ремонт, коли кросівки зносяться.

USB-кабель за 50 пластикових кришечок від пляшок (12.07.2021) 12.07.2021

Як зі сміття зробити високотехнологічний продукт? Грузинський стартап навчився з кришечок від пляшок виготовляти USB-кабелі. Крім того, молодь почала їх збирати на вулиці і приносити як сировину, бо натомість безкоштовно отримує USB-кабель.

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