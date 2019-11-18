Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео)

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:13 Франція: вегани ведуть кулінарну "війну" проти гурманів-традиціоналістів

6:37 Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів

10:55 Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.

12:04 Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни

17:14 Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.