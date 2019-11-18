Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію.
Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:
01:13 Франція: вегани ведуть кулінарну "війну" проти гурманів-традиціоналістів
6:37 Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів
10:55 Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.
12:04 Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни
17:14 Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.
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