 Стартапи проти ″відтоку мізків″ у Литві - ″Європа у фокусі″ (відео) | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі з Німеччини та Європи | DW | 18.11.2019

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Політика й суспільство

Стартапи проти "відтоку мізків" у Литві - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей. Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію.

Найуспішніший стартап Східної Європи родом з Литви (SWR)

Найуспішніший стартап Східної Європи родом з Литви

Дивіться європейський тижневик "Європа у фокусі" щопонеділка на каналі "DW Українською". Сьогодні - з такими темами:

01:13 Франція: вегани ведуть кулінарну "війну" проти гурманів-традиціоналістів

6:37 Туреччина: політика затьмарює футбольні матчі курдських клубів

10:55 Німеччина: походження й освіта батьків впливають на успішність дітей Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.

12:04 Литва: стартапи допомагають уникнути відтоку фахівців з країни

17:14 Великобританія: найстаріший татуювальник Європи не збирається на пенсію Це відео не доступне для перегляду на YouTube у зв'язку з авторськими правами. Дивіться його на нашому сайті: http://bit.ly/2XnjSAm. Перепрошуємо за незручність.

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Докладно

Найуспішніший стартап Східної Європи родом з Литви (SWR)

Стартапи проти "відтоку мізків" - "Європа у фокусі" (відео)

Кулінарні війни у Франції: вегани проти гурманів. Що впливає на успішність дітей у ФРН. Найстаріший татуювальник Європи.  

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