Спікер Раян: Путіна не запросять виступати перед Конгресом США

Спікер Палати представників Конгресу США Пол Раян заявив у вівторок, 24 липня, що російського президента Володимира Путіна, у разі його візиту до Вашингтона восени цього року, не будуть запрошувати виступити перед Конгресом США.

"Ми точно не запросимо його на спільне засідання (Сенату та Палати представників. - Ред.)", - заявив республіканець Раян, додавши, що цей привілей зарезервований для союзників США, цитує його агенція Reuters.

Пол Раян додав, що не вбачає проблеми в зустрічі президента США дональда Трампа з Володимиром Путіним. На його думку, значення має меседж зустрічі. Якщо це: "припиніть втручатися в справи нашої країни, припиніть порушувати наш суверенітет, то я підтримую його", - заявив Раян.

Як відомо, у 2014 році президент України Петро Порошенко виступив перед Конгресом США під час візиту до Вашингтона.

Американська сторона передала запрошення Путіну відвідати Вашингтон наприкінці поточного року, проте робота з підготовки до цієї поїздки ще не велася. Про це з посиланням на слова помічника президента РФ Юрія Ушакова поінформувала агенція "Інтерфакс". Утім, за словами Ушакова, зустріч Путіна і Трампа може відбутися в рамках саміту G20 в Буенос-Айресі або на інших міжнародних форумах.