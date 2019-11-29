 Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 29.11.2019

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Новини

Справу про катастрофу MH17 частково передано до суду в Гаазі

Частина обвинувального висновку у справі про збитий в 2014 році над Донбасом Boeing перебуває в розпорядженні суддів окружного суду Гааги. У березні 2020 року там почнеться суд над обвинуваченими в катастрофі лайнера.

Пам'ятник загиблим у катастрофі МН17 у Нідерландах

Пам'ятник загиблим у катастрофі МН17 у Нідерландах

Частину обвинувального висновку Міжнародної слідчої групи у справі про збитий 17 липня 2014 року над Донбасом Boeing передано в розпорядження суддів окружного суду Гааги. Про це в п'ятницю, 29 листопада, повідомила журналістам представниця суду Іоланда Вайннобель.

Розгляд кримінальної справи за підсумками розслідування причин катастрофи лайнера авіакомпанії Malaysia Airlines, що летів рейсом MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, судова колегія почне 9 березня 2020 року.

Влада Нідерландів вирішила, що суд у справі про катастрофу лайнера пройде в рамках не міжнародного, а національного законодавства. З 298 осіб, які перебували на борту літака, більшість була громадянами Нідерландів.

DW.COM

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"Всі впевнені, що я ненавиджу росіян", - говорить Піт Плуг, глава фонду жертв збитого в 2014 році над Донбасом "Boeing 777". DW поговорило з ним перед початком кримінального суду в Гаазі. (29.11.2019)

Місце проведення процесу на тлі публічної зацікавленості перенесено з будівлі окружного суду Гааги в Юридичний комплекс, розташований поруч з аеропортом "Схіпгол".

Серед обвинувачених - росіяни і українець

Серед обвинувачених - троє росіян: колишній "міністр оборони" так званої "ДНР" Ігор Гіркін ("Стрєлков"), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Хмурий"), полковник Олег Пулатов ("Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Кріт"). З чотирьох підозрюваних на висунуті обвинувачення відреагували Дубинський, Пулатов і Гіркін, всі троє провину в катастрофі заперечують. Участь обвинувачених у кримінальному процесі вважається малоймовірною.

У рамках брифінгу для журналістів представники суду також назвали імена суддів на процесі. Загальна судова колегія складатиметься з п'яти суддів - трьох постійних і двох заступників. Головувати на суді буде Хендрік Стенхёйс.

Стосовно передачі частини обвинувачення до суду представниця окружного суду в Гаазі на запит DW уточнила, що в звичайній кримінальній практиці Нідерландів обвинувальний висновок надходить суддям не раніше, ніж за 14 днів.

Судові засідання поки заплановані до кінця березня 2021 року. За тим, що відбувається в залі суду, можна буде стежити за допомогою інтернет-трансляції, яка буде організована на сайті courtmh17.com.

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