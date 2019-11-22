Справи Майдану розділять між чотирма відомствами - Труба

Директор Державного бюро розслідувань України (ДБР) Роман Труба в п'ятницю, 22 листопада, розповів, що розслідування кримінальних справ стосовно Майдану буде розподілене між правоохоронними органами.

За його словами, 114 кримінальних проваджень будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро (НАБУ) та Службою безпеки України. "Щодо справ Майдану. Їх 114. Майже половину цих кримінальних проваджень, це приблизно 50-60, буде розглядати Державне бюро розслідувань. Іншу частину кримінальних проваджень, його левову частку з другої частини отримає НАБУ, частину Національна поліція і невелику частину отримає СБУ", - сказав Труба в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Труба заперечує, що отримує вказівки щодо розслідувань з Офісу президента України

Крім того, Труба заперечив, що отримує вказівки щодо розслідувань. Він підтвердив, що бере участь у робочих нарадах Офісу президента України разом з керівниками інших правоохоронних органів. Однак, за його твердженнями, він не отримує ніяких вказівок. "Ані на нарадах, ані в телефонних дзвінках я ніколи не отримував жодних вказівок щодо напряму розслідувань або акцентів на будь-якому кримінальному провадженні", - сказав очільник ДБР.

Раніше в Telegram були оприлюднені нібито аудіозаписи розмов, на яких, як стверджується, записані розмови директора ДБР. На аудіозаписах голос нібито Труби зокрема запевняє, ймовірно, керівника Офісу президента Андрія Богдана, що справи, в яких фігурує колишній президент Петро Порошенко, є для ДБР пріоритетними.

Нагадаємо, що напередодні адвокатка родин героїв Небесної сотні Євгенія Закревська оголосила голодування до відновлення слідства у справах Майдану