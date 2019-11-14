Справа MH17: нові дані про зв'язки між екслідерами "ДНР" та російською владою

Міжнародна слідча група (JIT), яка розслідує збиття літака Boeing-777 рейсу MH17 у небі над Донбасом влітку 2014 року, заявила, що тодішні лідери самопроголошеної "Донецької народної республіки (ДНР)" мали прямі контакти з впливовими російськими посадовцями. Про це свідчать перехоплені телефонні розмови, які JIT оприлюднила у четвер, 14 листопада.

Зокрема, за даними слідчих, тодішній "прем'єр-міністр ДНР" Олександр Бородай та "міністр оборони" Ігор Гіркін (Стрєлков) спілкувались з призначеним РФ керівником анексованого Криму Сергієм Аксьоновим та помічником російського президента Володимира Путіна Владиславом Сурковим, якого в ЗМІ часто називають "кремлівським куратором".

Крім того, як стверджують слідчі, в іншій телефонній розмові, що відбулася на початку липня 2014 року, бойовик "ДНР" з позивним "Монгол" повідомляє місцевому командиру, що "прибудуть люди з повноваженнями від (міністра оборони РФ Сергія. - Ред.) Шойгу". Із розмови витікає, що "москвичі" мали перейняти командування у підрозділах військових структур бойовиків у місцевих польових командирів.

Також JIT стверджує, що керівництво "ДНР" отримувало інші вказівки з боку Росії. Зокрема, група наводить частину телефонної розмови, в якій Олександр Бородай говорить знайомому: "Ну, у Вас далекосяжні плани, а у мене - ні. Я виконую накази і захищаю інтереси виключно однієї держави, Російської Федерації. Ось, власне, і все".

Окрім того, кілька колишніх бойовиків повідомили JIT, що російська служба безпеки ФСБ і служба військової розвідки ГРУ були залучені в повсякденне управління "ДНР". Один зі свідків заявив, що лідери "ДНР" регулярно їздили в Москву, щоб проконсультуватися зі своїми контактними особами в ФСБ і ГРУ.

Офіційна Москва вже заперечила справжність нових даних Міжнародної слідчої групи. "Вердикт, вирок уже було винесено відразу, а все інше - підгонка матеріалів, які б, з точки зору тієї групи, яку ви згадали, свідчили б на користь обраної тактики звинувачення", - заявила офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Слідчі тим часом оголосили про пошук нових свідків, які можуть надати відомості про "тих, хто контролював керівництво "ДНР" у Донецьку та віддав команду вистрілити з "Бука", з якого було збито пасажирський літак.

У червні 2019 року Міжнародна слідча група назвала імена чотирьох головних підозрюваних в причетності до збиття MH17. Це троє росіян - уже згаданий Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал-майор Сергій Дубинський (на прізвисько "Похмурий"), полковник Олег Пулатов (відомий як "Гюрза"), а також громадянин України Леонід Харченко ("Крот"). Процес над ними має розпочатися 9 березня 2020 року в Гаазі й відбуватиметься, найімовірніше, за їхньої відсутності.

Слідство також встановило, що літак був збитий ракетою, випущеною з установки зенітно-ракетного комплексу "Бук", що належала російській 53-й бригаді ППО. Росія категорично заперечує причетність до збиття MH17.