 Справа про імпічмент Трампа: оприлюднені нові свідчення | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Справа про імпічмент Трампа: оприлюднені нові свідчення

Ексспівробітник Ради нацбезпеки США Тім Моррісон і співробітниця віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс дали свідчення в Палаті представників Конгресу про розмову Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Палата представників у Конгресі США

Палата представників у Конгресі США (архівне фото)

Свідчення ще двох осіб, які чули телефонну розмову президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського, через яку американському лідеру загрожує імпічмент, оприлюднили увечері в суботу, 16 листопада, інформує агенція dpa.

Йдеться про свідчення перед комітетом Палати представників з розвідки колишнього співробітника Ради національної безпеки США Тіма Моррісона і співробітниці віце-президента США Майка Пенса Дженніфер Вільямс.

Розшифровки свідчень Моррісона і Вільямс були опубліковані в скороченому вигляді. Згідно з цими документами, Вільямс назвала звернене до Зеленського прохання Трампа провести антикорупційне розслідування стосовно його ймовірного суперника на президентських виборах 2020 року, Джо Байдена, і його сина Хантера "незвичайним" і "недоречним". "У моїх очах це вказувало на можливу наявність інших мотивів для притримання військової допомоги", - заявила Вільямс. За її словами, ситуація виглядала так, ніби йшлося радше про "особистий політичний порядок денний" президента, ніж про зовнішньополітичні інтереси США.

Тім Моррісон підтвердив, що часткове призупинення виплати допомоги Україні було пов'язано з вимогою оголосити про намір провести розслідування щодо сім'ї Байдена і компанії Burisma. При цьому Моррісон вказав, що він не помітив у розмові Трампа із Зеленським, яка відбулася 25 липня, нічого незаконного.

Нагадаємо, в США триває скандал, який почався у зв'язку з телефонною розмовою президента США і його українського колеги Володимира Зеленського 25 липня. Дональду Трампу закидають, що він намагався змусити Київ розпочати розслідування стосовно сина його потенційного суперника на президентських виборах в 2020 році Джозефа Байдена - Хантера.

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