 Справа ″поштових бомб″ у США: зловмиснику загрожують 58 років в′язниці | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 26.10.2018

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Новини

Справа "поштових бомб" у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці

Чоловікові, котрий надсилав американським політикам вибухові пристрої поштою, висунули п'ять звинувачень. Загалом спецслужби перехопили 13 саморобних бомб.

Правоохоронці у Нью-Йорку на місці, де було знайдено підозрілу посилку

Правоохоронці у Нью-Йорку на місці, де було знайдено підозрілу посилку

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс повідомив у п'ятницю, 26 жовтня, що чоловіку, якого затримали та звинуватили у відправленні політикам країни вибухових пристроїв поштою, загрожує 58 років ув'язнення. Зловмисника ідентифікували: це 56-річний мешканець штату Флорида Цезар Сайок, інформує агенція AP.

Цезар Сайок, обвинувачений у розсиланні вибухових пристроїв

Цезар Сайок, обвинувачений у розсиланні вибухових пристроїв

За словами Сешнса, злочинець діяв сам. Сайоку висунули звинувачення у п'яти федеральних злочинах, серед яких розсилання вибухових речовин поштою та погрози колишнім президентам США.

Очільник Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей повідомив, що 13 потенційно вибухових пристроїв були надіслані відомим політикам та прихильникам Демократичної партії США.

Рей зазначив, що пристрої "не були муляжами" і містили в собі речовини, котрі могли вступити в хімічну реакцію і вибухнути.

DW.COM

Підозрілі пристрої в посилках отримали не лише Клінтон та Обама. Наразі ніхто не взяв відповідальність за ці дії. (25.10.2018)

На адреси американських політиків Гілларі Клінтон та Барака Обами надіслали пакунки з вибуховими пристроями. Секретна служба США проводить розслідування. (24.10.2018)

Нагадаємо, що пакунки з пристроями, ідентифікованими як вибухові, зокрема були відправлені на адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами. Підозрілу "посилку" надіслали також колишньому віце-президенту США Джо Байдену, генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, екс-директорові ЦРУ Джону Бреннану тощо.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм 22 жовтня був знайдений і вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. А 24 жовтня в Нью-Йорку через підозрілий пакунок у приміщенні була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN. Всі підозрілі пакунки були перехоплені спецслужбами. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло. 

Також за темою

New York Paketbombe James Clapper

Перше затримання в США у справі про "поштові бомби" 26.10.2018

У Сполучених Штатах Америки затримали чоловіка, ймовірно причетного до справи щодо розсилання політикам країни "поштових бомб".

USA Hillary Clinton und Barack Obama PK in Washington

У США на адреси Обами та Клінтон відправили поштою вибухові пристрої 24.10.2018

На адреси американських політиків Гілларі Клінтон та Барака Обами надіслали пакунки з вибуховими пристроями. Секретна служба США проводить розслідування.

USA Verdächtige Pakete für Clinton, Obama, CNN, u.a.

У Флориді обшукали поштовий центр через посилки з бомбами 26.10.2018

Слідчі та пошукові собаки обшукали поштовий центр у місті Опа-Лока у Флориді, через який могли бути відправлені вибухові пристрої на адреси відомих політиків та критиків Дональда Трампа.

Реклама

Докладно

Православна процесія у Донецьку

Несвобода віри

Сепаратисти на Донбасі переслідують свободу віросповідання - доповідь. 

Варшава

Тенденція п'яти років: Українці їдуть працювати до Польщі

Кожен п'ятий із 3,1 мільйона дозволів на проживання у ЄС було видано вихідцю з України. 

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch. 

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  