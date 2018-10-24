Справа "поштових бомб" у США: зловмиснику загрожують 58 років в'язниці

Генеральний прокурор США Джефф Сешнс повідомив у п'ятницю, 26 жовтня, що чоловіку, якого затримали та звинуватили у відправленні політикам країни вибухових пристроїв поштою, загрожує 58 років ув'язнення. Зловмисника ідентифікували: це 56-річний мешканець штату Флорида Цезар Сайок, інформує агенція AP.

Цезар Сайок, обвинувачений у розсиланні вибухових пристроїв

За словами Сешнса, злочинець діяв сам. Сайоку висунули звинувачення у п'яти федеральних злочинах, серед яких розсилання вибухових речовин поштою та погрози колишнім президентам США.

Очільник Федерального бюро розслідувань Крістофер Рей повідомив, що 13 потенційно вибухових пристроїв були надіслані відомим політикам та прихильникам Демократичної партії США.

Рей зазначив, що пристрої "не були муляжами" і містили в собі речовини, котрі могли вступити в хімічну реакцію і вибухнути.

Нагадаємо, що пакунки з пристроями, ідентифікованими як вибухові, зокрема були відправлені на адреси колишньої державної секретарки США Гілларі Клінтон та екс-президента країни Барака Обами. Підозрілу "посилку" надіслали також колишньому віце-президенту США Джо Байдену, генпрокурору часів Обами Еріку Холдеру, екс-директорові ЦРУ Джону Бреннану тощо.

Схожий пакунок з вибуховим пристроєм 22 жовтня був знайдений і вдома в мільярдера-філантропа Джорджа Сороса в передмісті Нью-Йорка. А 24 жовтня в Нью-Йорку через підозрілий пакунок у приміщенні була проведена евакуація співробітників новинного телеканалу CNN. Всі підозрілі пакунки були перехоплені спецслужбами. Жодне з відомих спецслужбам відправлень не вибухнуло.