Справа Новака: шок в Україні, політичний скандал у Польщі

Правоохоронні органи України і Польщі підозрюють Славоміра Новака в отриманні неправомірної вигоди в обмін на сприяння низці українських фірм-підрядників. Як повідомили на спільному брифінгу у Києві у понеділок, 20 липня директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник і виконувач обов'язків керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Максим Гришук, йдеться про те, що в обмін на особисту вигоду Новак буцімто продовжував терміни виконання робіт підрядниками, які уникали таким чином прописаних у контрактах штрафів. "У Польщі були створені фірми, статутний капітал яких поповнювали зацікавлені особи з України в інтересах ексголови Укравтодору", - повідомив Ситник. За його словами, загальна сума контрактів, про які йдеться у кримінальному провадженні, становить близько 270 мільйонів євро. Йдеться, зокрема, про проєкти, що реалізовувалися за рахунок кредитів від міжнародних організацій розвитку.

Починаючи з 2016 року

"Перші розмови про отримання неправомірної вигоди були зафіксовані ще у грудні 2016 року - вже за кілька місяців після призначення Новака", - зазначив Максим Грищук на прес-конференції. Які докази переговорів Славоміра Новака з українськими підрядниками про неправомірну вигоду є у слідства, Грищук і Ситник не уточнили. За словами правоохоронців, Новак також пропонував своїм співрозмовникам створення спільного українсько-польського підприємства у Польщі, до наглядової ради якого екс-керівник "Укравтодору" буцімто планував увійти після завершення роботи в Україні за трирічним контрактом, термін дії якого сплив восени 2019 року.

За даними правоохоронців, у справі вже затримано чотирьох осіб - трьох у Польщі і одну особу в Україні. Затриманих у Польщі, серед яких і Славомір Новак, судитимуть на батьківщині, українська сторона не домагатиметься їхньої екстрадиції. Правоохоронні органи Польщі підозрюють Новака та інших затриманих в отриманні неправомірної вигоди, а також у відмиванні коштів і створенні організованої злочинної групи, повідомили у Варшаві. Директор НАБУ Артем Ситник наголосив, що спільне розслідування українських і польських слідчих є важливим прецедентом: спільне розслідування з колегами з іншої країни, за його словами, дозволяє значно швидше і ефективніше розслідувати справу, ніж в рамках довготривалих процедур міжнародної правової допомоги.

Політичний скандал у Польщі

Затримання Славоміра Новака набуло у Польщі навіть більшого резонансу, ніж в Україні. Річ у тім, що Новак - відомий на батьківщині як політик. Він був депутатом Сейму кількох скликань від "Громадянської платформи" (ГП) і, як зазначають польські ЗМІ, близьким соратником експрем'єра Дональда Туска. Новак був держсекретарем в прем'єрській канцелярії Туска, а згодом - міністром транспорту і будівництва у його другому уряді. Крім того, на президентських виборах 2010 року Новак очолював виборчий штаб кандидата від "Громадянської платформи" Броніслава Комаровського. Після повернення з України, екскерівник "Укравтодору" повернувся у політику. На нещодавніх президентських виборах у Польщі він був радником кандидата від ГП Рафала Тшасковського. У разі перемоги польські ЗМІ пророкували Новаку високу посаду, однак Тшасковський у другому турі програв нинішньому главі держави Анджею Дуді.

Славомір Новак був впливовим політиком у Польщі за часів урядування Дональда Туска (на фото)

Соратники Дуди по партії "Право і справедливість" (ПіС) тепер активно коментують затримання впливового політичного опонента. "Це жахливо, сумно і ганебно, що один з найповажніших польських політиків, якого звели до статусу генія економіки, близький співробітник прем'єра Туска, виявляється, не лише любить годинники, але і є обвинуваченим у значно більш серйозних речах", - прокоментував затримання Новака в ефірі телеканалу TVP міністр сільського господарства Польщі Ян Кшиштоф Ардановський. Міністр у своєму коментарі натякнув на аферу, яка 2013 року стала причиною відставки і Новака: він був засуджений до крупного штрафу через те, що не задекларував дорогий годинник.

Польська опозиція не довіряє слідству

Соратники Новака натомість заявляють про політичний підтекст нинішньої кримінальної справи проти нього. "Не маю жодної довіри до Центрального антикорупційного бюро і прокуратури (Польщі. - Ред.). Сьогодні вони допомагають у політичних переслідуваннях і є сліпими до будь-яких сигналів про порушення з боку функціонерів від влади та урядової партії", - заявив у Twitter депутат Сейму, один з лідерів "Громадянської платформи" Славомір Нітрас.

Тим часом польські і українські правоохоронці не виключають подальших затримань у цій справі. У понеділок, 20 липня в обох країнах відбулися більше півсотні обшуків, у тому числі у помешканні Славоміра Новака. Серед затриманих, крім екскерівника "Укравтодору", також ще один відомий поляк: екскерівник розвідувального спецпідрозділу GROM Даріуш Завадка. Після звільнення з військової служби, за часів урядування Дональда Туска, він був заступником керівника держкомпанії, яка є оператором польської ділянки нафтопроводу "Дружба".