Справа Гандзюк: завершення слідства для галочки чи небажання знати правду?

Досудове розслідування у справі вбивства херсонської активістки Катерина Гандзюк завершене. Справу передають до суду. Як повідомив на брифінгу в понеділок, 27 квітня, заступник генпрокурора України Олексій Симоненко, правоохоронцям знадобилося всього сорок днів після поновлення справи для завершення розслідування. За його словами, слідчими було проведено майже чотириста допитів, близько двох сотень обшуків та тимчасових доступів, виконано понад дев'яносто експертиз та слідчих експериментів, проаналізовано десятки тисяч телефонних з'єднань. "Це щоб здобути нові докази, систематизувати матеріали справи та закінчити досудове розслідування", - зауважив Симоненко.

Пазл склався?

Серед підозрюваних: керівник обласної ради Владислав Мангер, для якого суд обрав запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 1 мільйона 150 тисяч гривень та екстрадований в Україну з Болгарії Олексій Левін, який був помічником-консультантом іншого депутата цієї самої ради, а зараз перебуває під вартою.

Мангера вважають головним замовником жорстокого нападу на Гандзюк, яку у 2018 році облили сірчаною кислотою, внаслідок чого активістка померла. За словами заступника начальника департаменту Офісу генпрокурора Романа Романчука, виконував замовлення Левін, який начебто запропонував замовнику два варіанти нападу на Гандзюк: переламати руки й ноги чи облити сірчаною кислотою й за це передбачав різні винагороди. Безпосередніми співорганізаторами, виконавцями та співучасниками злочину були колишні учасники АТО Сергій Торбін, Микита Грабчук, Володимир Васянович, В'ячеслав Вишневський і Віктор Горбунов, яким вже винесений вирок і призначено покарання від трьох до шести з половиною років позбавлення волі.

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Паралельно Офіс генпрокурора та СБУ розслідували факти корупції на Херсонщині, на які вказувала Катерина Гандзюк та "тісний зв'язок влади регіону усіх рівнів зі здирниками, рейдерами та іншими представниками злочинного світу". У січні, за словами Олексія Симоненка, була проведена спецоперація в Херсоні й викрита злочинна організація, учасниками якої виявилися особи, причетні до нападу на Катерину Гандзюк. Раніше повідомлялося, що серед них й Ігор Павловський, колишній помічник низки депутатів Верховної Ради. Його вважають керівником злочинної організації та причетним до нападу на Гандзюк.

Тепер суд має встановити вину чи невинуватість безпосередньо Владислава Мангера і Олексія Левіна. Щодо Павловського прокурори інформації не уточнили, лише вказали, що у цьому провадженні 13 особам повідомлено про підозру, розслідування цих фактів триває.

Родина і друзі незадоволені

Начебто увесь ланцюжок від замовника до безпосередніх виконавців злочину слідство встановило і Офіс генпрокурора України виконав свою обіцянку швидко розслідувати цю справу. Однак ані Віктор Гандзюк, батько загиблої активістки, ані її друзі, ані адвокат потерпілої сторони, ані інші громадські активісти, які організували громадський рух та пообіцяли з'ясувати "Хто замовив Катю Гандзюк?" не задоволені результатами і завершенням слідства.

"Я не вірю, що всі без винятку докази зібрані, - сказав у розмові з DW батько загиблої херсонської активістки Віктор Гандзюк. - Левін і Павловський свідчень не давали. Прокуратура не може надати нових доказів, а слідство завершене. Це свідчить, що справа, у тому вигляді, як є, розсиплеться в суді". На його переконання, справу Катерини Гандзюк Офіс генпрокурора навмисне передає до суду "сирою", аби в суді вона не завершилася обвинувальними вироками.

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"Мотиви у генпрокурорки Ірини Венедіктової два: або вона домовилася з Мангером про швидке закінчення справи в обмін на щось або цю справу завершили швидко для хайпу, щоб вона відчиталась перед президентом про виконану обіцянку" , - припускає батько Катерини Гандзюк. Він наголошує, що нинішня генпрокурорка України грає на руку адвокатам Владислава Мангера, які наполягали на якнайшвидшій передачі справи до суду відразу після екстрадиції Олексія Левіна.

Про це каже і друг Катерини Гандзюк, херсонський журналіст Іван Антипенко. "Пару тижнів не було нових доказів у справі, тепер вони раптово з'явились і прокуратура зробила все так, як хотіли адвокати Мангера. Така раптовість насторожує", - вважає Антипенко.

Адвокатка родини Гандзюк Євгенія Закревська заявила, що рішення про завершення досудового розслідування приймалося без урахування думки потерпілих. На її думку, стратегія Офісу генпрокурора у справі вбивства Катерини Гандзюк не працює на притягнення винних до відповідальності. "Ця стратегія конкретно не на користь ані справі, ані пошуку вбивці, ані притягненню до відповідальності всіх замовників і всіх організаторів. Це відбувається винятково в інтересах самих підозрюваних", - заявила захисниця родини Гандзюк в програмі "Свобода слова" на ICTV.

Протести активістів і реакція генпрокурорки

Активісти з громадської ініціативи "Хто замовив Катю Гандзюк?" ввечері, 27 квітня, після брифінгу прокурорів, провели акцію протесту з палаючими файєрами під Офісом президента України та будинком генпрокурорки Ірини Венедіктової. Активісти заявили, що вважають передчасним рішення завершити досудове слідство в цьому провадженні. На думку активістів, генпрокурорка Венедіктова "зливає справу".

Один з учасників громадської ініціативи, адвокат Масі Найєм, вважає, що Офіс генпрокурора хоче перекласти відповідальність за неякісне досудове розслідування на суд. "Чому ж так швидко завершили розслідування? Тому що у генерального прокурора Венедіктової є страх звільнення. Вона намагається довести свою ефективність. Не якістю переданих доказів, а поспіхом переданою справою, для галочки", - написав Масі Найєм на сторінці ініціативи в соціальній мережі Facebook.

На протести генпрокурорка України Ірина Венедіктова відповіла емоційною, про що свідчать записи на її сторінці у Facebook. Вона закинула активістам, що вони не хочуть знати правди: "Орган досудового розслідування, відреформована прокуратура і відреформований суд - це не те, 2 роки розслідування, кількість слідчих і прокурорів, що врази перевищує кількість осіб з файерами - це не те, є тільки власне бачення як має бути..., але це також неточно. 55 томів справи - не цікавить", - написала Венедіктова і зауважила, якщо хтось хоче знати правду, то почався процес ознайомлення з матеріалами слідства.