Справа Вишинського: омбудсменка РФ задоволена рішенням суду

Уповноважена із прав людини Російської Федерації Тетяна Москалькова задоволена рішенням Касаційного кримінального суду в складі українського Верховного суду про передання на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду у складі Верховного суду питання про законність затримання керівника "РИА Новости-Украина" Кирила Вишинського. Вона також повідомила, що планує прибути на судове засідання до Києва, якщо дозволить графік.

"Розгляд Об'єднаною колегією завжди піднімає градус об'єктивності і справедливості. Тому мені здається, що сьогоднішній результат - це справді правильний, хороший (результат), що заслуговує позитивної оцінки", - сказала Москалькова в середу, 20 березня, в Києві після засідання суду, інформує агенція "Інтерфакс-Україна".

Раніше у середу колегія суддів Касаційного кримінального суду в складі Верховного суду передала на розгляд Об'єднаної палати Касаційного суду в складі Верховного суду клопотання захисту керівника "РИА Новости-Україна" Вишинського на незаконність затримання.

Кирила Вишинського затримали 15 травня 2018 року співробітники Служби безпеки України. Тоді спільно з прокуратурою АР Крим вони провели обшуки в офісі "РИА Новости-Украина" в Києві. Вишинському оголосили про підозру у державній зраді. 16 травня Вишинського привезли до Херсона, де 17 травня суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Херсонський суд вже кілька разів продовжував Вишинському термін тримання під вартою, а апеляційний суд підтверджував ці рішення.