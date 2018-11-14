Спостерігачі: Авіаудари коаліції в Сирії вбили кількадесят жінок та дітей

Не менше 40 осіб, переважно жінки та дітки, загинули в суботу, 17 листопада, внаслідок авіаударів коаліції під проводом США на сході Сирії. Збройні сили завдавали ударів по останньому прихистку бойовиків "Ісламської держави" (ІД) у регіоні. Про втрати серед цивільних повідомляють Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини та державні ЗМІ Сирії.

У коаліції не коментували інцидент, але наголосили, що роблять усе можливе для уникнення втрат серед мирних жителів, та пообіцяли перевірити правдивість повідомлень, зазначає агентство AP. За даними спостерігачів, загинули не менше 43 людей, у тому числі 17 дітей та 12 жінок. У Центрі зазначили, що наразі неясно, чи загиблі чоловіки справді були бойовиками.

За інформацією спостерігачів, від 10 вересня загалом загинули близько 190 цивільних, зокрема, 65 дітей та 45 жінок. Переважно це іракці, вірогідно, члени родин бійців ІД. Повідомляється також, що ісламісти не дають цивільним залишати свою територію.

Територію Сирії майже повністю зачистили від бойовиків "Ісламської держави". Однак окремі групи ісламістів залишилися в малонаселених районах поблизу кордону з Іраком. Курдсько-арабські "Демократичні сили Сирії" на початку року призупинили операцію проти ІД через наступ Туреччини на півночі Сирії, однак у травні оголосили про поновлення бойових дій проти ісламістів у провінції Дейр-ез-Зор.