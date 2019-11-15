Спорудження гігафабрики Tesla під Берліном далеко не всім до смаку

На початку цього року керівник Tesla Ілон Маск анонсував будівництво четвертої гігафабрики з виготовлення легкових авто. Підприємство має постати поблизу містечка Грюнгайде, що під Берліном. Власне кажучи це затишна місцина з лісами, численними озерами та річками, яка вабить своєю ідилією багатьох, хто хоче уникнути шуму і суєти Берліна.

Зрозуміло, що план обернути спокійне містечко, яке нараховує лише 8 тисяч мешканців, у потужний індустріальний хаб, деякі місцеві жителі зустріли без особливого оптимізму. А дехто вже почав виходити навіть на акції протесту. Складається враження, що ця хвиля останнім часом стає дедалі потужнішою. Принаймні ті, хто виступає проти будівництва автомобільного заводу, заявляють про себе гучніше, ніж прихильники таких інвестицій.

Амбітні плани

Будівництво гігафабрики планують розпочати вже цього року. Але, як часто буває, перш ніж щось нове з'явиться, щось старе має піти: у випадку з Грюнгайде - це 300 гектарів лісу. Перші електромобілі планують випустити на заводі вже у 2021 році.

Прихильники спорудження заводу Tesla в Грюнгайде

Це дуже амбітна мета, але цей місцевий житель, з яким вдалось поспілкуватись DW, вважає, що досягти її абсолютно реально і що такі зусилля варті того: "Слід враховувати довготривалий вплив гігафабрики не лише в регіоні, а загалом, - каже чоловік. - Для довкілля, це буде добре, незважаючи на дерева, які доведеться зрубати".

Інший прихильник спорудження заводу Tesla з розумінням ставиться до тих, хто переймається долею лісу в Грюнгайде, але водночас пропонує цим людям подивитись на проблему з іншого боку: "Вони не бачать, що набагато більше дерев буде збережено, якщо на дорогах буде більше електромобілів і менше авто з двигунами внутрішнього згоряння. Адже їм потрібне біопаливо, що вирощується на великих територіях, під які теж вирубують ліси".

Аргументи критиків

Такі аргументи противники спорудження гігафабрики, однак, у цьому випадку відкидають. "От так завжди, ми, німці, нарікаємо, що відбувається з лісами Бразилії, а вдома дозволяємо зрубати ліс задля індустріального проєкту. Чому місцева влада не запропонувала для заводу площу дещо південніше, де вже незабаром перестануть видобувати вугілля і де є достатньо місця для такої фабрики", - запитує один з критиків спорудження гігафабрики Tesla в Грюнгайде і додає: "Адже люди там і без того вже шукають іншу роботу".

"Питна вода замість Tesla" - акція критиків спорудження гігафабрики в Грюнвайде

"Проблема в тому, що місцева влада постійно запевняє, що сосновий ліс, про який ідеться, перебуває в поганому стані, і це буде невелика втрата, якщо його зрубають, - каже інший опонент побудови гігафабрики. - Річ у тім, що сосна одне з небагатьох дерев, яке пускає коріння достатньо глибоко, щоб пережити екстремальну спеку чи посушливе літо".

Де Tesla братиме воду?

Ще один подразливий чинник для багатьох - відсутність інформації про те, що Tesla планує робити із підземними водами та резервуарами питної води у регіоні. Грюнгайде розташований посеред великої санітарно-захисної зони водозабору. Згідно з одними повідомленнями, Tesla планує користуватися власною свердловиною на території гігафабрики, щоб таким чином забезпечити себе величезними обсягами води, які потрібні для виробничого процесу. В інших повідомленнях можна прочитати, що такі плани вже відкинули. Якщо це так, тоді це означатиме, що воду для гігафабрики доведеться постачати з інших регіонів, де, в свою чергу, можуть виникнути проблеми з рівнем ґрунтових вод.

Водне питання викликало бурхливі дебати між місцевими жителями. "Якщо Tesla справді стане використовувати свою свердловину, то ми побачимо падіння рівня води в озерах, - каже інший критик заводу Tesla. - Але місцева влада, очевидно, готова змиритися з цим. Мені тривожно бачити, наскільки малою є ціна водозахисної зони сьогодні".

"Я вже не кажу про питання стічних вод, - додає він. - Tesla запустить тут ливарний цех, цех лакофарбування машин і виробництво акумуляторних батарей. Тому ми говоримо ще й про багато шкідливих речовин, які в разі аварії можуть потрапити до ґрунтових вод".

Брак інфраструктури

"Слід визнати, що Грюнгайде не готове до появи гігафабрики з багатьох причин: дороги й без того перевантажені, ділянок для спорудження нового житла не вистачає", - каже інший місцевий житель.

Грюнгайде - справді ідилічна місцина, але як довго ще?

Його дружина зауважує, що місцеві жителі не матимуть користі від 8 тисяч новостворених робочих місць. "По-перше - більшість місцевих у Грюнгайде лише живе, а працює в Берліні, чи десь неподалік, тому тут немає великої проблеми з працевлаштуванням", - каже вона. "По-друге - Tesla не найматиме місцевих жителів, бо у нас немає досвіду у виробництві електромобілів - працівники приїдуть з дальніх куточків Німеччини або з-за кордону. Отже жодного зиску ми не матимемо, але натомість втратимо наш ідилічний куточок, а це - не дуже вдала угода".