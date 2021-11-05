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На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби ФРН".
До спецслужб Німеччини відносять Федеральну розвідувальну службу (BND), Федеральне відомство з охорони конституції та Службу військової розвідки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.
У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.