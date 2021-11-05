Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу

У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.