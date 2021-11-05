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Спецслужби ФРН

На цій сторінці зібрані матеріали, опубліковані на сайті Deutsche Welle, які відповідають пошуковому запиту "спецслужби ФРН".

До спецслужб Німеччини відносять Федеральну розвідувальну службу (BND), Федеральне відомство з охорони конституції та Службу військової розвідки. Увага: контент сторінки містить статті, фотогалереї та відеосюжети й генерується автоматично за допомогою ключових слів.

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні

Російського дипломата знайшли мертвим біля посольства РФ у Берліні 05.11.2021

Ймовірно, загиблий випав з вікна. Він вважався другим секретарем посольства РФ, але спецслужби ФРН підозрювали його у зв'язках із ФСБ, пише Der Spiegel.

Глава спецслужби ФРН: Шпигунська активність РФ в Німеччині зросла до рівня холодної війни

Глава спецслужби ФРН: Шпигунська активність РФ в Німеччині зросла до рівня холодної війни 06.06.2021

На думку глави Відомства з охорони конституції ФРН, рівень російського шпигунства в Німеччині зараз як під час холодної війни.
Спецслужби ФРН зафіксували посилення пропаганди КНР на тлі пандемії

Спецслужби ФРН зафіксували посилення пропаганди КНР на тлі пандемії 12.04.2020

Китай намагається поставити під сумнів свою роль як місця походження SARS-CoV-2 і зобразити себе країною, що подолала кризу і допомагає Заходу, повідомляє Федеральне відомство з охорони конституції.
Терміново потрібні розвідники: де і як спецслужби ФРН шукають співробітників

Терміново потрібні розвідники: де і як спецслужби ФРН шукають співробітників 07.02.2020

Німецькій поліції і спецслужбам бракує співробітників. Навіть у вагонах метро і роздягальнях фітнес-клубів можна побачити оголошення про вакансії. Але чи легко влаштуватися туди на роботу?
Як у ФРН пропонують боротися з екстремізмом

Як у ФРН пропонують боротися з екстремізмом 31.10.2019

Німецький уряд хоче посилити боротьбу з правим екстремізмом. Зокрема, соцмережі хочуть змусити повідомляти правоохоронцям про погрози і розпалювання користувачами ворожнечі.

У Німеччині нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства праворадикалів

У Німеччині нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства праворадикалів 03.05.2019

Спецслужби Німеччини нарахували майже 13 тисяч схильних до насильства правоекстремістів. Депутати закликають до протидії "радикалізації в інтернеті".
Спецслужби ФРН з 2010 року запобігли 13 терактам

Спецслужби ФРН з 2010 року запобігли 13 терактам 10.04.2019

Зловмисники планували терористичні акти у семи федеральних землях Німеччини, пише видання Rheinische Post.
Спецслужби ФРН запобігли масштабному теракту

Спецслужби ФРН запобігли масштабному теракту 18.10.2018

Терористи ІД планували вчинити теракт на одному з музичних фестивалів у Німеччині. Затримане німецьке подружжя, яке повинно було зіграти ключову роль в теракті.
Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена

Меркель визнала помилки у ситуації з призначенням Маасена 24.09.2018

У питанні нового призначення Ганса-Ґеорґа Маасена, якого вирішили усунути з посади голови Федерального відомства з охорони конституції, коаліційні партії припустилися помилок, визнала канцлерка ФРН Анґела Меркель.
Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці

Керівник спецслужби ФРН сумнівається у факті ксенофобських нападів у Хемніці 07.09.2018

Керівник контррозвідки ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен заявив, що не володіє правдивою інформацією про цькування правими радикалами іноземців у Хемніці. Його висловлювання викликали хвилю критики.
Роковини теракту в Берліні: Меркель визнала прорахунки

Роковини теракту в Берліні: Меркель визнала прорахунки 19.12.2017

У день роковин нападу на різдвяний ярмарок у Берліні канцлерка Німеччини Анґела Меркель визнала, що німецькі органи влади припустилися помилок, які не слід повторювати в майбутньому.
Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу

Спецслужби ФРН: Росія намагатиметься вплинути на вибори до Бундестагу 04.07.2017

У МВС Німеччини очікують, що найближчим часом спливе інформація, яку викрали під час хакерської атаки на Бундестаг у 2015 році. Окрім того, в німецьких спецслужб немає доказів, що атаку вірусом Petya організувала Росія.
Понад 200 вихідців з Німеччини воюють проти ІД на боці курдів

Понад 200 вихідців з Німеччини воюють проти ІД на боці курдів 10.04.2017

Не всі з тих, хти виїздить з Німеччини в країни Близького Сходу для участі в збройному протистоянні, підтримують ІД. Понад 200 осіб воюють проти джихадистів на боці курдів, кажуть у уряді ФРН.
Російська пропаганда в Німеччині. Не впійманий - не злодій?

Російська пропаганда в Німеччині. Не впійманий - не злодій? 08.02.2017

Спецслужби ФРН не мають доказів, що російською пропагандою в Німеччині керують з Кремля. Але відсутність доказів, вважають в Берліні, ще не привід зітхнути з полегшенням.
Голова спецслужби ФРН: Ісламська держава вербує молодих німців у соцмережах

Голова спецслужби ФРН: "Ісламська держава" вербує молодих німців у соцмережах 19.01.2017

Розчаровані у суспільстві молоді люди - ціль вербувальників ІД, розповів голова німецької контррозвідки Ганс-Ґеорґ Маасен. Утім, каже він, в інтернеті радикалізується і чимало "порядних громадян".
Німецькі спецслужби вимагають повноважень для кібератак у відповідь

Німецькі спецслужби вимагають повноважень для кібератак у відповідь 10.01.2017

Німеччині слід не лише захищатись від нападів у кіберпросторі, а й завдавати ударів у відповідь, вважає очільник внутрішньої спецслужби ФРН Ганс-Ґеорґ Маасен.
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